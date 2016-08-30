查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 国际 ·免费培训40名小儿推拿师 ·图文：意大利地震牵出豆腐渣工程 ·图文：美国一架客机引擎空中爆炸 ·太阳能充电式LED马灯 ·严防黑手党干扰震后重建 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 免费培训40名小儿推拿师 · 图文：意大利地震牵出豆腐渣工程 · 图文：美国一架客机引擎空中爆炸 · 太阳能充电式LED马灯 · 严防黑手党干扰震后重建 23 国际 2016.8.30 星期二 免费培训40名小儿推拿师 楚天都市报讯 据悉：武汉工友就业创业培训基地面向全省免费培训40名小儿推拿师。将进行儿童生理病理特点、经络穴位、感冒发烧、便秘腹泻等推拿专业知识技能的7天培训。学完安排实习并可推荐就业，专业小儿推拿技师月薪5千～1万5千元。50岁以下准备从业者和家有10岁以下孩子的家长均可报名，额满为止，教材、培训均免费。咨询报名电话02787858797

文闻蔚





