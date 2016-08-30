免费培训40名小儿推拿师图文：意大利地震牵出豆腐渣工程图文：美国一架客机引擎空中爆炸太阳能充电式LED马灯严防黑手党干扰震后重建
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 第23版 国际
·免费培训40名小儿推拿师
·图文：意大利地震牵出豆腐渣工程
·图文：美国一架客机引擎空中爆炸
·太阳能充电式LED马灯
·严防黑手党干扰震后重建
楚天都市报电子版
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23 国际 2016.8.30 星期二
免费培训40名小儿推拿师
    楚天都市报讯 据悉：武汉工友就业创业培训基地面向全省免费培训40名小儿推拿师。将进行儿童生理病理特点、经络穴位、感冒发烧、便秘腹泻等推拿专业知识技能的7天培训。学完安排实习并可推荐就业，专业小儿推拿技师月薪5千～1万5千元。50岁以下准备从业者和家有10岁以下孩子的家长均可报名，额满为止，教材、培训均免费。咨询报名电话02787858797　　　
文闻蔚


 