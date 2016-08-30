查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！ ·图文：西装笔挺精神抖擞国足这次动了真格 ·“海外培星计划”再送43名小球员赴西班牙 ·澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代表团 ·●简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！ · 图文：西装笔挺精神抖擞国足这次 · “海外培星计划”再送43名小球 · 澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代 · ●简讯 22 体育 2016.8.30 星期二 ●简讯 楚天都市报讯 在昨日凌晨进行的英超中，曼城主场3比1力克西汉姆，至此第三轮比赛全部结束，切尔西、曼联、曼城三支球队拿下了新赛季三连胜。这三支球队有一些共同的特点：他们都在今夏更换了主帅，在上个赛季的表现均不尽如人意，并且近年来都取得过英超联赛的冠军。





