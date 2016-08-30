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珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！
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图文：西装笔挺精神抖擞国足这次
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“海外培星计划”再送43名小球
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●简讯
22
体育
2016.8.30 星期二
●简讯
楚天都市报讯 在昨日凌晨进行的英超中，曼城主场3比1力克西汉姆，至此第三轮比赛全部结束，切尔西、曼联、曼城三支球队拿下了新赛季三连胜。这三支球队有一些共同的特点：他们都在今夏更换了主帅，在上个赛季的表现均不尽如人意，并且近年来都取得过英超联赛的冠军。