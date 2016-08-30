珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！图文：西装笔挺精神抖擞国足这次动了真格“海外培星计划”再送43名小球员赴西班牙澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代表团●简讯
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 第22版 体育
·珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！
·图文：西装笔挺精神抖擞国足这次动了真格
·“海外培星计划”再送43名小球员赴西班牙
·澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代表团
·●简讯
楚天都市报电子版
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22 体育 2016.8.30 星期二
●简讯
    楚天都市报讯 在昨日凌晨进行的英超中，曼城主场3比1力克西汉姆，至此第三轮比赛全部结束，切尔西、曼联、曼城三支球队拿下了新赛季三连胜。这三支球队有一些共同的特点：他们都在今夏更换了主帅，在上个赛季的表现均不尽如人意，并且近年来都取得过英超联赛的冠军。


   