珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！图文：西装笔挺精神抖擞国足这次动了真格“海外培星计划”再送43名小球员赴西班牙澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代表团●简讯
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 第22版 体育
·珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！
·图文：西装笔挺精神抖擞国足这次动了真格
·“海外培星计划”再送43名小球员赴西班牙
·澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代表团
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楚天都市报电子版
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22 体育 2016.8.30 星期二
澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代表团
    楚天都市报讯 据新华社电乐曲声、旗浪声、欢呼声、尖叫声……昨日下午的澳门外港码头，因里约奥运会国家奥运精英代表团的到来沸腾起来。
    昨日下午的外港码头，上百位媒体记者和数百位“粉丝”，从码头的露台上、栅栏外、玻璃墙外等任何可以看到运动员的地点屏息凝望。16时20分许，欢快的乐曲响起，期待中的英雄们终于出现。250位身着靓粉色T恤的澳门青少年手舞国旗、区旗夹道欢迎。等候在场外的澳门居民大声呼喊着奥运精英们的名字，代表团成员应声向澳门居民挥手致意。
    里约奥运会国家奥运精英代表团一行共64人，他们结束在香港的行程后乘船抵达澳门。代表团成员中既有郎平、刘国梁等著名教练员，也有张继科、孙杨等金牌名将，还有傅园慧、林丹等“人气选手”。


   