查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！ ·图文：西装笔挺精神抖擞国足这次动了真格 ·“海外培星计划”再送43名小球员赴西班牙 ·澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代表团 ·●简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！ · 图文：西装笔挺精神抖擞国足这次 · “海外培星计划”再送43名小球 · 澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代 · ●简讯 22 体育 2016.8.30 星期二 澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代表团 楚天都市报讯 据新华社电乐曲声、旗浪声、欢呼声、尖叫声……昨日下午的澳门外港码头，因里约奥运会国家奥运精英代表团的到来沸腾起来。

昨日下午的外港码头，上百位媒体记者和数百位“粉丝”，从码头的露台上、栅栏外、玻璃墙外等任何可以看到运动员的地点屏息凝望。16时20分许，欢快的乐曲响起，期待中的英雄们终于出现。250位身着靓粉色T恤的澳门青少年手舞国旗、区旗夹道欢迎。等候在场外的澳门居民大声呼喊着奥运精英们的名字，代表团成员应声向澳门居民挥手致意。

里约奥运会国家奥运精英代表团一行共64人，他们结束在香港的行程后乘船抵达澳门。代表团成员中既有郎平、刘国梁等著名教练员，也有张继科、孙杨等金牌名将，还有傅园慧、林丹等“人气选手”。





