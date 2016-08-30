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 第22版 体育
·珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！
·图文：西装笔挺精神抖擞国足这次动了真格
·“海外培星计划”再送43名小球员赴西班牙
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楚天都市报电子版
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22 体育 2016.8.30 星期二
“海外培星计划”再送43名小球员赴西班牙
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐平）继去年输送20名小球员前往西班牙留学之后，昨日，武汉市足协携手尚文体育打造的“海外培星计划”又送出43名小球员前往西班牙巴塞罗那留学。
    去年，武汉市足协启动“海外培星计划”，计划5年送出100名武汉小球员，在巴塞罗那接受巴萨俱乐部青训合作伙伴的培训。“五年为一个周期，每年送过去12岁左右的20个孩子，到第5年，应该有大约100名小球员。”武汉市足协相关负责人表示。这样的规模，在武汉地区海外青训历史上没有先例。
    在昨天举行的壮行会上，首批20名球员用西班牙语向在座小球员和家长们表达了自己的心声，他们希望能够继续留洋，在足球氛围浓郁的西班牙更快地成长，在未来成为一名职业球员。在西班牙期间，这批孩子每周都安排有高水平的热身赛，与西班牙同龄的孩子切磋球技、共同提高。正如孩子们所说的，通过留洋，他们见识了国外先进的足球理念，懂得足球该怎么去踢了。此外，在家长们的眼中，自家的孩子懂事了，生活自理能力也变得更强了。正是这第一年所取得的成绩，使得武汉市足协加大力度，今年又增加了前往西班牙留学的名额。
    如果一切顺利的话，5年之后，武汉将拥有至少100名从12岁到16岁五个年龄阶段的优秀小球员，他们将成为武汉足球重新腾飞的希望。未来，除了为湖北武汉的职业队输送优秀人才外，余下的这批球员还将会组成乙级队，就此踏上职业足球的舞台。


   