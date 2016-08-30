查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！ ·图文：西装笔挺精神抖擞国足这次动了真格 ·“海外培星计划”再送43名小球员赴西班牙 ·澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代表团 ·●简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！ · 图文：西装笔挺精神抖擞国足这次 · “海外培星计划”再送43名小球 · 澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代 · ●简讯 22 体育 2016.8.30 星期二 “海外培星计划”再送43名小球员赴西班牙 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐平）继去年输送20名小球员前往西班牙留学之后，昨日，武汉市足协携手尚文体育打造的“海外培星计划”又送出43名小球员前往西班牙巴塞罗那留学。

去年，武汉市足协启动“海外培星计划”，计划5年送出100名武汉小球员，在巴塞罗那接受巴萨俱乐部青训合作伙伴的培训。“五年为一个周期，每年送过去12岁左右的20个孩子，到第5年，应该有大约100名小球员。”武汉市足协相关负责人表示。这样的规模，在武汉地区海外青训历史上没有先例。

在昨天举行的壮行会上，首批20名球员用西班牙语向在座小球员和家长们表达了自己的心声，他们希望能够继续留洋，在足球氛围浓郁的西班牙更快地成长，在未来成为一名职业球员。在西班牙期间，这批孩子每周都安排有高水平的热身赛，与西班牙同龄的孩子切磋球技、共同提高。正如孩子们所说的，通过留洋，他们见识了国外先进的足球理念，懂得足球该怎么去踢了。此外，在家长们的眼中，自家的孩子懂事了，生活自理能力也变得更强了。正是这第一年所取得的成绩，使得武汉市足协加大力度，今年又增加了前往西班牙留学的名额。

如果一切顺利的话，5年之后，武汉将拥有至少100名从12岁到16岁五个年龄阶段的优秀小球员，他们将成为武汉足球重新腾飞的希望。未来，除了为湖北武汉的职业队输送优秀人才外，余下的这批球员还将会组成乙级队，就此踏上职业足球的舞台。





