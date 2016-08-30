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昨晚，中国男足乘坐的包机从沈阳桃仙机场起飞，经过一个多小时的旅程抵达首尔仁川国际机场，并在首尔的希尔顿酒店下榻，这也意味着国足正式开始了2018年俄罗斯世界杯亚洲区12强赛的征程。



足协动真格

包机出行尽显土豪范



昨天下午国家队一行就出现在沈阳桃仙机场的贵宾厅，前来送行的球迷不算太多，只见国足一身黑色西装亮相，气氛十分轻松。候机期间，球员们纷纷拿出手机自拍，在社交网络上进行自我动员。

国足这套黑色的西装来头不小，它来自世界闻名的意大利某男装品牌，始创于1910年最著名的剪裁一流的西装，多年来一直是众多社会名流所青睐的对象。自2016年9月1日起至2020年1月31日，该品牌将和国足合作，提供场外正装及休闲装。

尽管沈阳到首尔只有一个多小时航程，但足协很早就决定了包机去每个客场的方案，主要目的就是为了减少旅途疲劳，据称仅这一趟就耗费一百万人民币。

从冯潇霆登机后的自拍来看，这次首尔之旅绝对充满土豪范儿，这趟包机还不是一般的民航客机，整架飞机一共只有50个座位，其中30个头等舱的座位，20个公务舱座位，保证每个人可以得到更好的休息。而在下榻的希尔顿酒店，足协包下了两个楼层，并有安保人员把守，另外一个大套房改造成一个餐吧，24小时全天候给队员提供餐饮服务。

看到国足出行如此奢华，放在以往肯定有不少球迷要骂娘了，不过这一次大家似乎宽容了许多，“该花的，不能省！”、“出门是大爷，回来也得是大爷，一定！”……



球员动真格 踢12强赛绝不为了钱



足协不仅在后勤保障上做足了文章，而且为了激励球员踢好12强赛，更是开出了天文数字的奖励：单场比赛赢球奖为300万人民币，最高赢球奖将达到3000万人民币，出线奖金高达6000万人民币。这还仅仅是足协单方面的奖金，如果算上赞助商、国际足联以及其他方面的各种奖励，国足团队的总奖金甚至可能高达2亿，分到每个人身上超过1000万。难怪有球迷感叹：“把这1000万放我面前，玩命踢到腿断也值了。”

尽管物质诱惑大，但国足将士也承认，踢12强赛绝不是为了钱。足协国管部部长刘殿秋替他们说了：“据我了解，队员对奖金并不是很渴望。一个重要的原因，是他们内心渴望参加12强赛。作为职业球员，职业生涯中没参加过世界杯会很遗憾。”



大佬动真格 世界杯扩军国足有戏？



尽管准备工作都做到了家，但说实话，12强赛很大程度上还是要靠实力说话。博彩公司开出的赔率最能够体现国足前景，在12支球队中，国足的出线赔率仅仅低于叙利亚和泰国，也就是说，国足出线其实是冷门。

不过就在国足出征前夕，国际足联又传出消息说，新任主席因凡蒂诺铁了心要让世界杯扩军，他在最近接受一家杂志的采访时说：“那些所谓传统足球弱国在欧洲杯中的优异表现，更加坚定了我们将世界杯决赛圈参赛队从32支扩军到40支的决心。我们必须在全世界范围内发展足球运动，在此过程中，世界杯所发挥出的作用是无价的。”

如果2026年世界杯真扩军成40支球队，国足是否真的有戏了呢？从因凡蒂诺不久前的表态来看，多出的八个名额中非洲至少会多出两个，这是他在竞选主席时的承诺，另外南美多一个也顺理成章，再加上欧洲和中北美也要沾光，亚洲最多只能从4.5个增加到6个。也就是说，如果预选赛阶段还是12强赛事，那么一半的球队都有可能出线。不过因凡蒂诺的承诺更像是给国足画饼，因为过去10多年，中国足球的水平沦落到亚洲三流，还是先好好踢完12强赛，看看自身在亚洲的地位再说吧。 建武





