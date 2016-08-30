查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！ ·图文：西装笔挺精神抖擞国足这次动了真格 ·“海外培星计划”再送43名小球员赴西班牙 ·澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代表团 ·●简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！ · 图文：西装笔挺精神抖擞国足这次 · “海外培星计划”再送43名小球 · 澳门全城悦动喜迎国家奥运精英代 · ●简讯 22 体育 2016.8.30 星期二 珠宝新秀场 精彩活动狂欢不止！ 楚天都市报讯 9月2日至5日，第3届中国（武汉）国际珠宝玉石展览会将在武汉国际会展中心盛大开幕！本届展会，展览面积超过10000平方米，共设400多个国际标准展位，7大展团强势来袭，来自国内外的400多家珠宝企业携万余款珠宝齐齐上阵。

天使之泪玩转民国风情秀

9月2日，中国珍珠龙头品牌天使之泪珍珠将在展会现场舞台区上演风情秀，将珍珠的高雅纯洁与旗袍的温婉多情结合。各色旗袍佳丽佩戴珍珠首饰轮番走秀汇演，在珍珠首饰与旗袍的衬托下，女性的柔美与风情一览无余。市民可以免费观赏，享受一场视觉大餐！

桃花朵朵开

展会期间，湖北经视家喻户晓的大型婚恋交友节目《桃花朵朵开》将走出演播厅，来到展会现场，举办相亲交友活动，倚借珠宝的能量，为广大的单身男女增加桃花运。据了解，该活动不仅设置了精彩的游戏互动环节，成功配对的男女还有大奖赠送，千万不要错过哦。

专属福利：为你的金银宝贝洗个澡吧

送福利啰！展会期间，来自宝谷珠宝交易中心展团的洛特斯珠宝设计制作有限公司将会在现场免费为市民朋友们清洗金银首饰。珠宝爱好者们，来逛展会淘宝的时候还可以顺便为你的金银宝贝洗个澡哦，让它们重新焕发出光彩。

此外，四天的展会上，三联水晶玉石文化展示、台湾七彩玉产品展示会、台湾得宝传家展团精品首饰展示、韩国现代珠宝精美T台秀、武汉宝谷珠宝交易中心推介会等一系列精彩活动将依次展开。





