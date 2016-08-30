查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·图文：科幻世界被电影越玩越酷 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：科幻世界被电影越玩越酷 21 文娱 2016.8.30 星期二 城市折叠、空间穿越、星际迷航 图文：科幻世界被电影越玩越酷 楚天都市报讯 图为：《十二猴子》

图为：《人类之子》

图为：《千钧一发》

图为：《银翼杀手》

图为：《异次元骇客》

图为：《超时空接触》



近日，中国姑娘郝景芳凭《北京折叠》斩获雨果奖的消

息，让中国读者尤其是科幻迷着实兴奋了一把。不过，兴奋之后不免失落——啥时候我们可以看到自己的科幻大电影呢？

这不，惆怅又添新愁，人家的科幻电影《星际迷航》系列第三次来中国圈咱们的钱了。而人家的《超人》、《X战警》才刚刚赚得盆满钵满离开。

但经典科幻，不只是圈钱那么简单。

除了星球大战、黑客帝国、超人这类科幻系列，还有不少经典科幻电影让人叹为观止：从复制人类，到重组基因，从打破平行空间，到寻找外星来客，要多烧脑，有多烧脑。

梦想是要有的，脑洞更不可或缺，要不然，如何欣赏科学的奇妙，以及这天马行空的想象之美呢？



●《银翼杀手》



当年上映时并没有获得太多肯定，因为这是一部画面阴郁、主题压抑的作品。可是随着时光流逝，影迷和科幻迷对它的评价却越来越高，经常在经典科幻片评比中名列第一。

一方面，人类试图消灭由自己亲手制造的各方面都强于自己的复制人，另一方面，复制人为了生存的权利与人斗争，这种矛盾迫使观者不得不透过复制人的命运来反思自己：什么是生命？以及生命的意义是什么……

影片虽然色调阴郁，但画面颇有王家卫之风，相当值得回味。

据称第二部已开拍，预计明年10月上映。



●《千钧一发》



未来的世界，科技的力量胜过一切，基因决定命运，几乎成为金科玉律。不幸文森特是一个基因不良的人，出生以来就决定了他近视和心脏病的缺陷，他只能活到30岁。于是父母为文森特增添了一个有着优良基因的弟弟。

设想一下，当科技和文明将人类社会的差别逐渐抹平，有一种不公平却会更加凸显——基因歧视。有没有后背冒冷汗？



●《彗星来临那一夜》



一部小成本但是相当烧脑的科幻电影，令人脑洞大开。

成本5万美元，拍摄时长5个夜晚，所以影片的缺点很明显——不断晃动的镜头，聒噪无序令人抓狂的闲聊……但只要熬过散漫的头十分钟看完，绝对会越想越睡不着觉，并且会控制不住二刷三刷以彻底弄清剧情。

电影从八个朋友的餐会开始，在一场因为彗星来临引发的大停电之后，所有的人际关系、甚至世界秩序都有了惊人改变……融合科幻、悬疑及室内心理剧等各种类型元素。



●《异次元骇客》



在一座大厦的第十三层，科学家道格拉斯·霍尔和汉农·富勒用电脑模拟出一个逼真的1937年的洛杉矶，他们可以通过电脑进入这个虚拟世界，真实地体验1937年的生活与自己。然而一个夜里，富勒被人杀死，种种线索都表明似乎是霍尔所为。

它在思维上比《黑客帝国》更胜一筹，没有很酷炫的场面，但一层一层的构思足够令人震撼。土星奖最佳科幻电影提名。



●《人类之子》



20年后的人类社会，正面临着前所未有的灭顶之险——所有的人类都丧失了生育能力，很多国家已四分五裂，人口向英国等富裕国家迁移。然而在英国境内，人们正陷入一片混乱和恐慌中，人人都为世界末日的到来而焦躁狂暴。

这是科幻电影，却也是可能的未来。2007土星奖最佳科幻影片（世界顶级科幻电影奖之一）。



●《超时空接触》



一部探讨外星文明问题的力作。

自小跟随父亲探索天文的爱罗薇，始终相信外太空存在其它文明生物，她锲而不舍地透过大型雷达接收外太空的声音，果然有所收获，于是美国政府决定进行一次接触外星人的太空之旅。爱罗薇争取到了这个任务，结局却出乎所有人的预料。

据说，这是到目前为止好莱坞科学含金量最高的科幻片之一，97%的美国民众相信影片所述内容。小编当初看完电影，真的很想立志当一名爱罗薇那样的科学家呢，可是已经错过立如此大志的年龄，叹惋。



●《十二猴子》



公元2035年，人类被12只猴子军研制的一种病毒侵袭，大部分人类都在这场病毒灾难中死亡，只有少数人侥幸逃生，但也只能在阴暗的地下，苟且偷生。科学家们决定派人穿越时光回到1996年追查12只猴子军的来历。囚徒詹姆斯·科尔被挑选为志愿者。

在穿越时空的思维上做得很严密，剧情不错，引人深思。



●《2001漫游太空》



现代科幻电影技术的里程碑，以严肃的科学性和预见性著称，音乐史诗般宏大美妙。

小编到这里才推荐这部，因为它节奏很慢，看惯现代快节奏电影的你可能会相当不习惯。毕竟，它上映于1968年。

此片牛在很多“神预言”，比如登月、航天飞机、空间站、太空可视电话、人工智能等等。但如果你以为“就这些？好幼稚……”那可就大错特错了，结尾部分人类进入多维空间的想象和展现，绝对让你目眩神迷又心潮澎湃。

……

片单很长版面有限，有兴趣的读者可移步“看楚天”APP建楼继续推荐。

本报综合报道





