查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第21版 文娱
·图文：科幻世界被电影越玩越酷
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 法治
第11版 : 荆楚
第12版 : 影像
第13版 : 经济
第14版 : 财经
第15版 : 养身
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 家庭百事
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 调查
第5版 : 点采
第6版 : 评论
第7版 : 广告
第8版 : 福彩
第9版 : 现场
·
图文：科幻世界被电影越玩越酷
21
文娱
2016.8.30 星期二
城市折叠、空间穿越、星际迷航
图文：科幻世界被电影越玩越酷
楚天都市报讯 图为：《十二猴子》
图为：《人类之子》
图为：《千钧一发》
图为：《银翼杀手》
图为：《异次元骇客》
图为：《超时空接触》
近日，中国姑娘郝景芳凭《北京折叠》斩获雨果奖的消
息，让中国读者尤其是科幻迷着实兴奋了一把。不过，兴奋之后不免失落——啥时候我们可以看到自己的科幻大电影呢？
这不，惆怅又添新愁，人家的科幻电影《星际迷航》系列第三次来中国圈咱们的钱了。而人家的《超人》、《X战警》才刚刚赚得盆满钵满离开。
但经典科幻，不只是圈钱那么简单。
除了星球大战、黑客帝国、超人这类科幻系列，还有不少经典科幻电影让人叹为观止：从复制人类，到重组基因，从打破平行空间，到寻找外星来客，要多烧脑，有多烧脑。
梦想是要有的，脑洞更不可或缺，要不然，如何欣赏科学的奇妙，以及这天马行空的想象之美呢？
●《银翼杀手》
当年上映时并没有获得太多肯定，因为这是一部画面阴郁、主题压抑的作品。可是随着时光流逝，影迷和科幻迷对它的评价却越来越高，经常在经典科幻片评比中名列第一。
一方面，人类试图消灭由自己亲手制造的各方面都强于自己的复制人，另一方面，复制人为了生存的权利与人斗争，这种矛盾迫使观者不得不透过复制人的命运来反思自己：什么是生命？以及生命的意义是什么……
影片虽然色调阴郁，但画面颇有王家卫之风，相当值得回味。
据称第二部已开拍，预计明年10月上映。
●《千钧一发》
未来的世界，科技的力量胜过一切，基因决定命运，几乎成为金科玉律。不幸文森特是一个基因不良的人，出生以来就决定了他近视和心脏病的缺陷，他只能活到30岁。于是父母为文森特增添了一个有着优良基因的弟弟。
设想一下，当科技和文明将人类社会的差别逐渐抹平，有一种不公平却会更加凸显——基因歧视。有没有后背冒冷汗？
●《彗星来临那一夜》
一部小成本但是相当烧脑的科幻电影，令人脑洞大开。
成本5万美元，拍摄时长5个夜晚，所以影片的缺点很明显——不断晃动的镜头，聒噪无序令人抓狂的闲聊……但只要熬过散漫的头十分钟看完，绝对会越想越睡不着觉，并且会控制不住二刷三刷以彻底弄清剧情。
电影从八个朋友的餐会开始，在一场因为彗星来临引发的大停电之后，所有的人际关系、甚至世界秩序都有了惊人改变……融合科幻、悬疑及室内心理剧等各种类型元素。
●《异次元骇客》
在一座大厦的第十三层，科学家道格拉斯·霍尔和汉农·富勒用电脑模拟出一个逼真的1937年的洛杉矶，他们可以通过电脑进入这个虚拟世界，真实地体验1937年的生活与自己。然而一个夜里，富勒被人杀死，种种线索都表明似乎是霍尔所为。
它在思维上比《黑客帝国》更胜一筹，没有很酷炫的场面，但一层一层的构思足够令人震撼。土星奖最佳科幻电影提名。
●《人类之子》
20年后的人类社会，正面临着前所未有的灭顶之险——所有的人类都丧失了生育能力，很多国家已四分五裂，人口向英国等富裕国家迁移。然而在英国境内，人们正陷入一片混乱和恐慌中，人人都为世界末日的到来而焦躁狂暴。
这是科幻电影，却也是可能的未来。2007土星奖最佳科幻影片（世界顶级科幻电影奖之一）。
●《超时空接触》
一部探讨外星文明问题的力作。
自小跟随父亲探索天文的爱罗薇，始终相信外太空存在其它文明生物，她锲而不舍地透过大型雷达接收外太空的声音，果然有所收获，于是美国政府决定进行一次接触外星人的太空之旅。爱罗薇争取到了这个任务，结局却出乎所有人的预料。
据说，这是到目前为止好莱坞科学含金量最高的科幻片之一，97%的美国民众相信影片所述内容。小编当初看完电影，真的很想立志当一名爱罗薇那样的科学家呢，可是已经错过立如此大志的年龄，叹惋。
●《十二猴子》
公元2035年，人类被12只猴子军研制的一种病毒侵袭，大部分人类都在这场病毒灾难中死亡，只有少数人侥幸逃生，但也只能在阴暗的地下，苟且偷生。科学家们决定派人穿越时光回到1996年追查12只猴子军的来历。囚徒詹姆斯·科尔被挑选为志愿者。
在穿越时空的思维上做得很严密，剧情不错，引人深思。
●《2001漫游太空》
现代科幻电影技术的里程碑，以严肃的科学性和预见性著称，音乐史诗般宏大美妙。
小编到这里才推荐这部，因为它节奏很慢，看惯现代快节奏电影的你可能会相当不习惯。毕竟，它上映于1968年。
此片牛在很多“神预言”，比如登月、航天飞机、空间站、太空可视电话、人工智能等等。但如果你以为“就这些？好幼稚……”那可就大错特错了，结尾部分人类进入多维空间的想象和展现，绝对让你目眩神迷又心潮澎湃。
……
片单很长版面有限，有兴趣的读者可移步“看楚天”APP建楼继续推荐。
本报综合报道