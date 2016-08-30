查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：陈建斌回归荧屏解读中年危机 ·图文：陈乔恩凌晨说单身没出嫁是因为太特别 ·图文：杨慧宋喆离婚案昨日开庭 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：陈建斌回归荧屏解读中年危 · 图文：陈乔恩凌晨说单身没出嫁是 · 图文：杨慧宋喆离婚案昨日开庭 20 文娱 2016.8.30 星期二 图文：陈乔恩凌晨说单身没出嫁是因为太特别 楚天都市报讯 29日凌晨，陈乔恩发文感叹未嫁的女孩只因太特别，所以老天爷要她等等。随后，舒淇也转发了该文，表示赞同。

陈乔恩在微博上传出一张自己的美照，并附文称“这女孩太特別了，她得等等，因为我得给她找个特别的，我明白”，疑在回应网友频频催嫁的关心，并表明自己是因为够特别上天才让她多等待，直到找到最适合她的白马王子。也许是因为作为同被“催嫁”的演艺圈“大龄剩女”，舒淇似乎对此也感同身受，转发该文并附文“嗯啊”。

对此，网友纷纷为女神们的自信和开朗点赞：“他得有时间变得足够美好才配得上你”、“希望早点出现那个懂你的人”、“只要是对的人，迟一点又有什么关系”、“你值得最好的，你的那个最好的他，一定会来的。”

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