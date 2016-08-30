查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：陈建斌回归荧屏解读中年危机 ·图文：陈乔恩凌晨说单身没出嫁是因为太特别 ·图文：杨慧宋喆离婚案昨日开庭 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：陈建斌回归荧屏解读中年危 · 图文：陈乔恩凌晨说单身没出嫁是 · 图文：杨慧宋喆离婚案昨日开庭 20 文娱 2016.8.30 星期二 图文：陈建斌回归荧屏解读中年危机 楚天都市报讯 □楚天都市报记者张聪



妻 子跟原来的下级跑了，下级还变成了自己的领导，一气之下辞了工作的他不得不在40多岁的年龄里重新创业，却身陷一堆庞杂的关系之中——这个比王宝强的遭遇还要悲惨的故事，属于陈建斌。

9月7日，陈建斌和马伊琍在《乔家大院》十年后再度合作的电视剧《中国式关系》将在北京卫视、乐视视频等平台播出，昨日，接受全国媒体微信群访的陈建斌，表示接下这部戏的初衷就是为了正视“中年危机”。



中年危机的共鸣最可怕的是“家人反目”



《中国式关系》里，陈建斌扮演40多岁从头再来的马国梁，他在剧中的遭遇，包括中年家变和创业过程中的各种艰难。

2014年，因为电影《一个勺子》和《军中乐园》，陈建斌一举收获最佳男主角奖、最佳新导演奖及最佳配角奖。这之后，他为何没有在电影方面乘胜追击，反而选择一部现实主义题材的电视剧？“就是因为对这个角色有了共鸣。”陈建斌所说的共鸣，就是中年男子身上背负的危机感，“他40多岁，我是46岁，虽然他的身份跟我不同，但是他身上的那种危机，我是可以感受到的。”

陈建斌说，在马国梁遭遇的所有打击中，“妻子出轨”的打击最大，“其实一个人在外面遇到再大的困难，都可能还挺得住，但压垮骆驼的最后一根稻草，往往是家人的反目。”



人生不可能完美要学会笑对生活的难



影帝级别的事业，跟蒋勤勤幸福的家庭，在外人看来，陈建斌也是一个“人生赢家”式的人物。但他说，不可能有哪一个人，能够说自己的生活是完美的。

其实，更现实的情况是，每个人每一天都会面临危机，“只要你想生活、想不断地往前走，都会有挑战出现，这就是危机感。危机感并没有什么不好，他会让你保持一种警觉，不至于变成温水里的青蛙。”“温水煮青蛙”，被陈建斌反复提及，“大多数人都特别容易沉浸在温水里，因为很舒服。马国梁本来就属于这种人，他本来过得很安稳，最后他跳出来决定大干一场，是被生活逼的。”

那么，一个人到40岁时如果面临人生危机，应该怎么解决？陈建斌回答，以他自己的理解，中年人既会有李宗盛《山丘》里写的淡定，比如“嬉皮笑脸面对生活的难”，也会有不甘被命运捉弄的精神气，“相反奋起一击的努力。”





