查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 家庭百事 ·连 载 洹河梦 26 ·连载 安史之乱 19 ·图文：给婆婆大人发奖金 ·你那么厉害我惹不起 ·饭桌成诗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 连 载 洹河梦 26 · 连载 安史之乱 19 · 图文：给婆婆大人发奖金 · 你那么厉害我惹不起 · 饭桌成诗 19 家庭百事 2016.8.30 星期二 你那么厉害我惹不起 楚天都市报讯 □武汉彭艳



老公不善言辞，但偶尔说句话来却石破惊天。有时他要看球赛，我想让他陪我说话，我就横在电视机前面，他故作惊讶状说：天哪，一头大象挡住了画面，怎么办呢？恰好那阵子我的确很胖，听他这么一说，先是一乐，然后就自惭形秽地让开了。有时我唠叨东家长西家短，他听得不耐烦，会甩一句：你现在说的话就像晒干的白菜，没味。我也就乖乖住了口。

前段时间，我每天加班，就常对老公抱怨说脑子很累。有天晚上回到家，刚坐下，老公笑嘻嘻地端来一碗鱼头豆腐汤，说是给我补脑子，让我趁热喝了。我喝了几口，发现碗底有一堆黑乎乎的东西，捞上来一看，竟然是瓜子。我问他怎么回事，他憨笑解释，怕味道不好，所以撒了一把五香瓜子调调味道……听得我目瞪口呆。

家里有不少成双成对的小摆设，用老公的话说，那些小玩具就像我们两个一样，亲密无间。可后来我却感觉家里的小摆设似乎常被人移来移去的，比如说我明明把那两个玩具狗脸靠脸的放在一起，可几天后，会发现那两只狗被分开了，问老公，他却说根本没有动过，我还以为自己的记性出了毛病。

有一天，我们发生口角，我坐在卧室里生闷气，老公在客厅。过了一会儿，我去拿水喝，无意间竟看见他正对着两只放在电视柜旁边的公仔喃喃自语，然后把两个公仔由头挨头摆成背靠背。这回被我抓个正着，我大喝一声，老公先是吓了一跳，然后不好意思地挠挠头，说：“你那么厉害，我惹不起，只好拿它们出出气……”

我忍不住笑了起来。





