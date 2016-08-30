查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 家庭百事 ·连 载 洹河梦 26 ·连载 安史之乱 19 ·图文：给婆婆大人发奖金 ·你那么厉害我惹不起 ·饭桌成诗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 连 载 洹河梦 26 · 连载 安史之乱 19 · 图文：给婆婆大人发奖金 · 你那么厉害我惹不起 · 饭桌成诗 19 家庭百事 2016.8.30 星期二 图文：给婆婆大人发奖金 楚天都市报讯 □武汉刘超



下班，走过马路，穿过巷子，拐进小道，离婆婆家就不远了。这距离，让我吸吸鼻子就能闻到从婆婆家中飘来的丝丝饭香。

6点钟进门，总能看见婆婆在灶台前忙碌。餐桌上，已经炒好的几个菜热气腾腾。若我们稍迟回家，她定在门口张望，等着我们一家三口渐次在拐角处冒头，便立即跑回厨房从锅里盛出最后一道菜。

公公呢，则逍遥地半躺在客厅的躺椅上抽烟，一壶浓茶永远放在他触手可及的地方，双目似睁非闭，电视的声音穿透了每间屋子。

公公婆婆职责早已明确:一个是负责煎炒炸的“技工”，一个是负责收捡洗的“杂工”，互不干扰。

妈，我今天得钱钱了，给您“分红”。一进门，我高呼着婆婆。

婆婆拒绝的理由和往常一样充分，说我们就那么点工资，要还房款、还车贷、养孩子，养自己……她不忍心要。

不是发的工资，是为公司写了一篇文章，领导说我辛苦了。我说着，执意将钱给婆婆，说也给她发一次奖金，感谢为我们长期做饭的辛苦！

经过几个回合的“撕扯”，我把钱塞进了婆婆的围裙兜内。她高兴得像个孩子飞奔到公公面前炫耀，嘴里嚷嚷：我儿媳妇给我发奖金了……

婆婆63岁了，性格好强，做事能干，爱漂亮，烫染着时尚的短发，脚踏5厘米以上的高跟鞋，走路风风火火，20米以外能听见她“咚咚咚”的脚步声。婆婆闲时爱打麻将，但很自制：输多了不打，赢多了不打，欠账了不打。

我和婆婆之间，经历了不和、对峙、互不往来、和解、体谅、和睦相处。这过程，十余年。如今常想：如果时光可以重来，是否能避免那些大大小小的摩擦？答案应该是否定的。

在岁月的长河里前行，只有经历才能体验生活的不易，感知亲人的温情。于人于事没有捷径，所以我更加珍惜今天和婆婆的融洽。

吃完晚饭，公公进厨房“履责”。婆婆照例把我们送出大门。我问婆婆今晚还出去搓几把不？她撇嘴摇头说不去哒，怕手气背，舍不得把我发给她的奖金输掉了！

我还说什么呢？什么也说不出了。但心里想着：输了，我再给您发！





