图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆市民之声暑期工结束了 定岗金何时退社区运动场建好后为啥迟迟不开放黄金时代婚恋中心图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
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 第18版 跑腿
·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆
·市民之声
·暑期工结束了 定岗金何时退
·社区运动场建好后为啥迟迟不开放
·黄金时代婚恋中心
·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
楚天都市报电子版
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18 跑腿 2016.8.30 星期二
市民之声
    楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
    洪山区邢女士：我住在珞狮南路188号博文花园。最近一个星期，我们小区隔几天就停水，也没有得到提前通知。前几天我做饭做到一半，突然就没水了，严重影响了居民的正常生活。
    武汉市水务集团：因附近供水管道改迁，为配合施工，珞狮南路片区居民计划停水。此前该集团已在媒体上做过预告，且通知到各社区和物业，为此带来的不便，敬请居民谅解。
    武昌区何女士：在徐东大街沿线的徐东路、徐东村等几个公交候车亭等车时，看到广告牌上贴满了“牛皮癣”小广告，有的路边的石头柱子上也被贴得到处都是，非常影响市容。
    武昌区城管委：已通知工作人员将小广告清除干净。同时会加大执法力度，依法对乱贴小广告者进行处罚。
楚天都市报记者揭明玥


   