图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆市民之声暑期工结束了 定岗金何时退社区运动场建好后为啥迟迟不开放黄金时代婚恋中心图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
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 第18版 跑腿
·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆
·市民之声
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·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
楚天都市报电子版
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18 跑腿 2016.8.30 星期二
图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆
    楚天都市报讯 图为：家中漏水吊顶已垮
    图为：居民家中都是接水的盆

    近日，家住江汉区后湖大道的任女士反映，她家住在17栋顶楼，入住后房子一直断断续续漏水，物业找人修过之后依然漏水，现在家里到处用盆子接水。
    楚天都市报记者在任女士家中看到，餐厅、卧室、厨房、卫生间摆满了用于接水的脸盆，房顶上部分墙面起泡，还有不少渗水痕迹。
    任女士介绍，2009年她入住后，发现房子陆续渗水，下雨天慢慢渗，天晴后开始滴水，夜里她只好挪到不漏水的地方睡。她曾多次向物业反映，每年修修补补，但渗水还是没有消失。去年7月，社区居委会、小区业委会和物业三方出资近2万元，与一家防水工程公司签下屋面维修合同，就屋面变形缝防水进行维修，但到了今年还是有渗水。
    小区物业人士介绍，防水工程公司工程保修期三年，今年再次发现漏水后，已多次找防水工程公司商量维修方案，但与业主没有协商一致。
    负责维修施工的防水工程公司负责人称，按照之前的维修合同，他们可以免费维修漏水处，但后期其他地方可能还会漏水，建议将房顶全部挖开，重新做一次防水，可是全部开挖产生的额外费用，不在保修范围内，这笔钱没人愿付，公司愿意配合维修。
    昨日，任女士称，目前业委会同意申请维修基金，但需征得整栋楼的三分之二的业主签名同意公示后再实施。
楚天都市报记者刘闪黄士峰


   