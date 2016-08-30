图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆市民之声暑期工结束了 定岗金何时退社区运动场建好后为啥迟迟不开放黄金时代婚恋中心图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第18版 跑腿
·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆
·市民之声
·暑期工结束了 定岗金何时退
·社区运动场建好后为啥迟迟不开放
·黄金时代婚恋中心
·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
楚天都市报电子版
----  
 
18 跑腿 2016.8.30 星期二
社区运动场建好后为啥迟迟不开放
    楚天都市报讯 东湖生态旅游风景区东湖新城居民张先生反映，社区内的运动场修好了两三个月，一直上锁未对外开放，希望早点开放，方便居民健身。
    昨日，楚天都市报记者来到该社区，在18栋门前看到一个篮球场大小的场地，四周安装了高高的护栏，场内修葺一新，既有篮球架，也有足球门。此外，场地地面还划了不少线。不过，运动场的大门紧关。在社区内，记者还看到另外一个老篮球场。
    东湖新城社区居委会工作人员介绍，运动场是街道在社区建设的一项便民设施，主体工程建好后，之所以未向居民开放，是因为运动场周边一些收尾工作还没有做，上周验收没有通过，尚未移交给社区。目前，社区已与施工方沟通，要求他们尽快做好，预计9月份运动场就可以免费开放。 楚天都市报记者刘闪


   