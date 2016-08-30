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18
跑腿
2016.8.30 星期二
社区运动场建好后为啥迟迟不开放
楚天都市报讯 东湖生态旅游风景区东湖新城居民张先生反映，社区内的运动场修好了两三个月，一直上锁未对外开放，希望早点开放，方便居民健身。
昨日，楚天都市报记者来到该社区，在18栋门前看到一个篮球场大小的场地，四周安装了高高的护栏，场内修葺一新，既有篮球架，也有足球门。此外，场地地面还划了不少线。不过，运动场的大门紧关。在社区内，记者还看到另外一个老篮球场。
东湖新城社区居委会工作人员介绍，运动场是街道在社区建设的一项便民设施，主体工程建好后，之所以未向居民开放，是因为运动场周边一些收尾工作还没有做，上周验收没有通过，尚未移交给社区。目前，社区已与施工方沟通，要求他们尽快做好，预计9月份运动场就可以免费开放。 楚天都市报记者刘闪