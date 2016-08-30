图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆市民之声暑期工结束了 定岗金何时退社区运动场建好后为啥迟迟不开放黄金时代婚恋中心图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
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 第18版 跑腿
·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆
·市民之声
·暑期工结束了 定岗金何时退
·社区运动场建好后为啥迟迟不开放
·黄金时代婚恋中心
·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
楚天都市报电子版
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18 跑腿 2016.8.30 星期二
暑期工结束了 定岗金何时退
    楚天都市报讯 经人力资源公司介绍打暑期工，交了200元定岗金给公司，如今暑期工打完了，定岗金却不知何时能退。昨日，大四的彭同学说，她打电话给公司负责人，还被挂断电话。
    彭同学介绍，暑期她经位于光谷创业街的武汉大邦人力资源有限公司介绍，到流芳一所高校继续教育学院当话务员，帮忙招生。公司还跟彭同学签订了一份“话务员”定岗协议书，约定彭同学交200元定岗金，如果能坚持工作到8月27日就退，退还时间为8月28日晚到9月1日晚。打工结束前两天，彭同学和其他同学打电话给公司相关负责人，问何时退定岗金。刚开始对方还接电话，后来就直接挂了。
    昨日，楚天都市报记者找到这家公司，相关负责人刘先生说，因为学生来电太多，怕影响业务才挂电话。因为该继续教育学院的招生团队支付给公司的费用还没结算，要等公司收到款后，才能退同学们的定岗金。
楚天都市报记者满达李辉


   