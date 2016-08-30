查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆 ·市民之声 ·暑期工结束了 定岗金何时退 ·社区运动场建好后为啥迟迟不开放 ·黄金时代婚恋中心 ·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：高楼顶层漏水居民家中摆满 · 市民之声 · 暑期工结束了 定岗金何时退 · 社区运动场建好后为啥迟迟不开放 · 黄金时代婚恋中心 · 图文：护坡垮塌掩埋三车近两月 18 跑腿 2016.8.30 星期二 暑期工结束了 定岗金何时退 楚天都市报讯 经人力资源公司介绍打暑期工，交了200元定岗金给公司，如今暑期工打完了，定岗金却不知何时能退。昨日，大四的彭同学说，她打电话给公司负责人，还被挂断电话。

彭同学介绍，暑期她经位于光谷创业街的武汉大邦人力资源有限公司介绍，到流芳一所高校继续教育学院当话务员，帮忙招生。公司还跟彭同学签订了一份“话务员”定岗协议书，约定彭同学交200元定岗金，如果能坚持工作到8月27日就退，退还时间为8月28日晚到9月1日晚。打工结束前两天，彭同学和其他同学打电话给公司相关负责人，问何时退定岗金。刚开始对方还接电话，后来就直接挂了。

昨日，楚天都市报记者找到这家公司，相关负责人刘先生说，因为学生来电太多，怕影响业务才挂电话。因为该继续教育学院的招生团队支付给公司的费用还没结算，要等公司收到款后，才能退同学们的定岗金。

楚天都市报记者满达李辉





