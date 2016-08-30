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第18版 跑腿
·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆
·市民之声
·暑期工结束了 定岗金何时退
·社区运动场建好后为啥迟迟不开放
·黄金时代婚恋中心
·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
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图文：高楼顶层漏水居民家中摆满
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市民之声
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暑期工结束了 定岗金何时退
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社区运动场建好后为啥迟迟不开放
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黄金时代婚恋中心
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图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
18
跑腿
2016.8.30 星期二
黄金时代婚恋中心
楚天都市报讯