图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆市民之声暑期工结束了 定岗金何时退社区运动场建好后为啥迟迟不开放黄金时代婚恋中心图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
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 第18版 跑腿
·图文：高楼顶层漏水居民家中摆满水盆
·市民之声
·暑期工结束了 定岗金何时退
·社区运动场建好后为啥迟迟不开放
·黄金时代婚恋中心
·图文：护坡垮塌掩埋三车近两月
楚天都市报电子版
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18 跑腿 2016.8.30 星期二
黄金时代婚恋中心
    楚天都市报讯 


 