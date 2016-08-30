查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第17版 健康
·十龄童近视几年飙至1400度
·女子怀孕五个月崴断了脚
·广告：动向新闻
·图文：网购针灸器具 脚趾扎成感染
·武汉患者可获德专家视频会诊
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 法治
第11版 : 荆楚
第12版 : 影像
第13版 : 经济
第14版 : 财经
第15版 : 养身
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 家庭百事
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 调查
第5版 : 点采
第6版 : 评论
第7版 : 广告
第8版 : 福彩
第9版 : 现场
·
十龄童近视几年飙至1400度
·
女子怀孕五个月崴断了脚
·
广告：动向新闻
·
图文：网购针灸器具 脚趾扎成感
·
武汉患者可获德专家视频会诊
17
健康
2016.8.30 星期二
图文：网购针灸器具 脚趾扎成感染
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙通讯员陈敏陈舒）武汉一男子网购针灸器具，请理疗师上门扎针，导致左脚感染。前日，医生诊断疑是针具消毒不严格。
前日，家住阅马场的王先生一瘸一拐到武汉市第三医院骨科二病区，称左脚肿了两周。接诊医师检查发现其左足踇趾感染。据王称，两周前左足第一跖趾关节处疼痛，听说针灸止疼效果好，就在网上买了一份新的针灸器具，让康复所理疗师上门来扎针灸，理疗师为他扎了阿是穴几天，左足就肿了起来。
医生分析，感染原因是针灸消毒不严和家中环境不洁所致。扎针灸时，针具、针灸部位及操作者手指消毒不严，可能将体表或浅层软组织中细菌带入深层组织导致感染，人体足部寄居菌较多，更容易感染。市民做针灸最好到消毒条件良好的正规医院，减少不必要的风险。