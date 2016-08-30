查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·十龄童近视几年飙至1400度 ·女子怀孕五个月崴断了脚 ·广告：动向新闻 ·图文：网购针灸器具 脚趾扎成感染 ·武汉患者可获德专家视频会诊 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 十龄童近视几年飙至1400度 · 女子怀孕五个月崴断了脚 · 广告：动向新闻 · 图文：网购针灸器具 脚趾扎成感 · 武汉患者可获德专家视频会诊 17 健康 2016.8.30 星期二 女子怀孕五个月崴断了脚 医生施行“闪电”手术 确保大人胎儿均平安 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙通讯员荆彤汪玲霞）上班路上，怀孕20周的准妈妈不小心脚底一滑，导致左脚脚踝骨折。如及时手术，可能对腹中的胎儿有影响；如选择保守治疗，可能因伤处畸形愈合致日后跛行。近日，医生冒险为孕妇成功进行手术并确保了母子平安。

29岁的小黄（化姓）怀孕5个月，两周前的一天上班途中，上台阶时左脚踏上沾水的泥巴打滑，脚崴了一下，险些摔跤。之后，小黄发现左脚脚踝处的骨头已断，戳破了表皮，痛得完全走不了路，同事将她送到普爱医院骨科门诊。

医院足踝外科方真华主任接诊后初步诊断，是踝关节多处骨折和脱位。若选择保守治疗等生完孩子再进行翻修手术，可能会导致骨折畸形愈合，使得患者长期跛行；及时手术治疗很好，但恐怕对胎儿有影响。会诊中，有医生表示，若麻醉用量合适，手术尽量缩短时间，可对胎儿的影响降到最低。

经征求家属意见，医院决定选择做手术，同时确保大人小孩平安。随后，小黄穿抗辐射的铅衣拍摄X光片，找准骨折伤处——左踝关节骨折、脱位、韧带扭伤，左小腿下端胫腓骨分离。上周三，小黄进入手术室，麻醉医生分次分量注射麻药，骨科医生根据经验精准定位。“患者在妊娠期间，血液系统比一般病人凝结要快，血栓形成的风险大，所以手术时间越短越好。”方真华主任术后称，平常这样的手术一般需3个多小时，但小黄这例仅用了40分钟顺利完成。术后小黄和胎儿均平安，生命体征平稳。“怀孕期间妈妈们一定要注意保护自己，避免受伤，而怀孕不足12周的孕妇尽量不要接受放射线，一旦摔跤骨折只能保守治疗。”方真华提醒，孕妇容易出现关节松弛、肌肉抽筋等现象，平时走路时更应多加小心。





