查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·“千人免费换牙”月末再掀种牙潮 ·约20所中小学新校启用 · ·国酒茅台200万助我省贫困学子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · “千人免费换牙”月末再掀种牙潮 · 约20所中小学新校启用 · · 国酒茅台200万助我省贫困学子 16 教育 2016.8.30 星期二 约20所中小学新校启用 ●可提供2万学位●教师多有经验●一年级新生已满 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥通讯员叶青实习生王媛）为孩子就近选一所环境优美、师资好的学校，是家长们的梦想。记者昨日获悉，今年秋季，武汉市将启用约20所中小学新校，最多可提供约2万个学位，将缓解部分入学热点地区的供需矛盾。

记者发现，此次启用的新校多位于入学矛盾突出的热点新区，所招的一年级新生也几乎全部满员。昨日在汉阳区玫瑰园小学芳草路校区，记者看到一面有工人在抓紧建设功能室，一面陆续有一年级新生和家长报到。“一年级新开8个班，已全部满员。”玫瑰园小学校长黄智玲介绍，今年继南国校区、二桥校区后，新开设芳草路校区，可大大缓解汉阳四新地区的入学矛盾，该校区9月份投用，但一年级招生已全部满员。

江岸区新启用的育才越秀小学，校长由江岸区另一所名校——蔡家田小学校长翟彦斌兼任。他告诉记者，新学校硬件设施目前在江岸区是一流的，配有美术、围棋等功能室，学校规划36个班，可招供1620个学位。今年只招一年级新生，“因塔子湖地区入学矛盾突出，一年级招生火爆”。

不少家长担心新建学校的教学质量，认为新校会大量使用新入职的教员，经验欠缺。但记者了解的情况并非如此。

玫瑰园小学校长黄智玲介绍，芳草路新校区投入20名教师，其中14名是从二桥校区调来，还有2名是区内其他学校交流的骨干，仅有4人是今年毕业的新教师。

育才越秀小学配有16名老师，多数是从育一、育二、蔡家田小学等省市示范学校调来，也有区内学校交流的骨干教师，3名教师是今年新毕业的师范生。

新启用的东西湖区远洋世界小学配有8名教师，除了3名老师是新分配的师范生外，其余的都是从区内学校调来的骨干。校长张俊说，“学校里语文、数学老师基数大，需求量也比较大，我们在提前很久就主动出击，用各种途径物色优秀的老师。”



部分中小学新校区一览

东西湖区

远洋世界小学（18个班，位于临空港大道）；金银潭小学（36个班）；东西湖柏景湾小学（18个班）；武汉园博园学校（九年一贯制，14个班）

洪山区（4所）

洪山第一小学；华师附小保利南湖分校；鲁巷小学建和分校；卓刀泉中学建和分校

东湖高新区

光谷一小新竹路校区（36个班）；华师一附中光谷分校

江夏区

齐心小学扩建教学楼，可增800个学位；江夏一初初中部，750个学位；文化路小学，提供1800个学位

黄陂区

新建蔡榨小学，规划36个班，可提供1620个学位

汉阳区

玫瑰园小学芳草校区；西大街小学英才校区（30个班）；华师附属墨水湖小学（30个班）

城区 校区





