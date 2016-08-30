查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 财经 ·广告：动向新闻 ·我国拟开征环境保护税 ·图文：鄂企入市寻求价格避险 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 我国拟开征环境保护税 · 图文：鄂企入市寻求价格避险 14 财经 2016.8.30 星期二 鸡蛋期货功能日渐显现 图文：鄂企入市寻求价格避险 楚天都市报讯 据新华社电从2014年的“火箭蛋”到今年“蛋定哥”，鸡蛋价格大幅波动加大了蛋鸡养殖业的风险。随着蛋企规模化程度不断提高，作为国内第一个生鲜农产品期货品种，鸡蛋期货正日渐成为企业规避价格风险的“避风港”。

鸡蛋价格波动加大

“今年的行情很不好，往年7月中旬至9月鸡蛋价格都是稳步上涨，但今年反常。”湖北省浠水县蛋鸡业协会秘书长方毕军表示。

以湖北京山县养殖户鸡蛋收购价格为例，今年6月底时价格跌到每斤2．4元，7月初鸡蛋价格反弹之后，市场预期在7月底开始拉涨，但结果不涨反跌，价格跌至每斤2．8元左右。

对此，湖北家和美食品有限公司总经理闫铁山认为，鸡蛋行情低迷，既有需求下滑因素，也受鸡蛋贸易商之间的恶性竞争影响。

长江期货研究员潘钰烛认为，考虑到今年上半年的疯狂补栏已成事实，后续的开产蛋鸡将陆续增多，下半年供应压力将持续增加，行情不看好。

蛋企利用期货寻求保价

近年来，面对鸡蛋价格剧烈波动的风险，一些规模企业正积极尝试各种模式，利用期货市场来规避风险。

湖北神丹健康食品有限公司财务经理周畅指出，利用好鸡蛋期货市场套期保值锁定成本和鸡蛋价格，就能锁定利润。为此，企业专门招聘专业人才，从8月份开始尝试利用期货市场把合同签订周期从原先的一月一签，扩大到4个月至5个月一签。

闫铁山表示，做鸡蛋期货交割是为了熟悉将来市场期货和现货对接情况，因为担心明年2月至4月的鸡蛋价格，企业准备在合适的时机卖空套保。

一些地方政府也开始重视期货市场的价值，鼓励企业利用期货市场稳妥开展套期保值业务，进行风险管理。

“期货＋保险”模式受欢迎

作为国内第一个生鲜农产品期货品种，鸡蛋期货与玉米、豆粕等成熟期货品种相比，还面临认知度不够、制度设计待完善等问题。

湖北省浠水县蛋鸡业协会会长马国强表示，目前中小养殖户大多是农民出身，浠水及周边地区5000多户养殖户绝大多数不知期货为何物，“虽然期货公司也在组织培训，但参与者大多是鸡蛋贸易商。”

不过，大连商品交易所2015年在湖北试点的鸡蛋“期货＋保险”模式受到当地养殖户的欢迎。“相对于直接去期货市场套期保值，保险的形式更容易被养殖户理解和接受。”曾参与“期货＋保险”试点的马国强说，只要规则简明易懂，养殖户非常需要鸡蛋价格保险。





