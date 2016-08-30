查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 经济 ·中信银行为赴美客户提供多重权益及紧急联系人 ·图文：网红到餐厅直播点菜吃饭 ·图文：江汉六桥汉阳接线二期开工 ·应对客流高峰 武铁日均加开临客37.5对 ·15位小朋友为它庆生 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 中信银行为赴美客户提供多重权益 · 图文：网红到餐厅直播点菜吃饭 · 图文：江汉六桥汉阳接线二期开工 · 应对客流高峰 武铁日均加开临客 · 15位小朋友为它庆生 · 开奖公告 13 经济 2016.8.30 星期二 四川寄养大熊猫在汉过生日 15位小朋友为它庆生 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吕锐通讯员陈立云）昨日，武汉动物园大熊猫“伟伟”迎来11岁生日，园方邀请了15位小朋友一起来参加它的生日会。

昨日10点，在欢快的生日歌中，1名小朋友将胡萝卜“蜡烛”插上窝窝头双层蛋糕，送至大熊猫馆内活动场。蛋糕用黄瓜丝、梨丝、苹果装饰。伟伟嗅了又嗅，30分钟才把上面一层蛋糕吃光。

据动物医疗营养保障科负责人汪明权介绍，当天7时许，园方用黄豆粉、玉米粉、大豆粉，加入适量竹粉，及少量的微量元素，制成直径约25cm，重达4公斤的窝窝头双层蛋糕。

2008年6月27日，四川卧龙地震灾区大熊猫希望和伟伟来汉寄养，2013年，希望回到老家，伟伟继续留汉。来汉六年，伟伟由86公斤长到115公斤。园方每年都会在8月29日为它过生日。





