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第13版 经济
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·图文：网红到餐厅直播点菜吃饭
·图文：江汉六桥汉阳接线二期开工
·应对客流高峰 武铁日均加开临客37.5对
·15位小朋友为它庆生
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中信银行为赴美客户提供多重权益
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图文：网红到餐厅直播点菜吃饭
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图文：江汉六桥汉阳接线二期开工
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应对客流高峰 武铁日均加开临客
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15位小朋友为它庆生
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开奖公告
13
经济
2016.8.30 星期二
四川寄养大熊猫在汉过生日
15位小朋友为它庆生
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吕锐通讯员陈立云）昨日，武汉动物园大熊猫“伟伟”迎来11岁生日，园方邀请了15位小朋友一起来参加它的生日会。
昨日10点，在欢快的生日歌中，1名小朋友将胡萝卜“蜡烛”插上窝窝头双层蛋糕，送至大熊猫馆内活动场。蛋糕用黄瓜丝、梨丝、苹果装饰。伟伟嗅了又嗅，30分钟才把上面一层蛋糕吃光。
据动物医疗营养保障科负责人汪明权介绍，当天7时许，园方用黄豆粉、玉米粉、大豆粉，加入适量竹粉，及少量的微量元素，制成直径约25cm，重达4公斤的窝窝头双层蛋糕。
2008年6月27日，四川卧龙地震灾区大熊猫希望和伟伟来汉寄养，2013年，希望回到老家，伟伟继续留汉。来汉六年，伟伟由86公斤长到115公斤。园方每年都会在8月29日为它过生日。