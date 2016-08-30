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 第13版 经济
·中信银行为赴美客户提供多重权益及紧急联系人
·图文：网红到餐厅直播点菜吃饭
·图文：江汉六桥汉阳接线二期开工
·应对客流高峰 武铁日均加开临客37.5对
·15位小朋友为它庆生
·开奖公告
楚天都市报电子版
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13 经济 2016.8.30 星期二
应对客流高峰 武铁日均加开临客37.5对
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋通讯员孟立 张琦 实习生甘芸 柯焕焕）昨日，武汉铁路局通报称，暑期结束，高校新生开学、老生返校，武汉将迎来为期一周的客流高峰。
    昨日，记者在武昌火车站广场看到，售票厅增开了六处学生售票窗口，站内外客流密集，地铁站、公交站更是人满为患，10余台地铁自动售票机前的队伍均排出三四十米。汉口站客流也是同样暴增。
    据统计，目前，武汉铁路局日均发送旅客53万人次，比日常多发送11万人次。其中，武昌、汉口、武汉三大站日均发送旅客共21万人次，占全局总发送量的四成左右。从客流走向分析看，学生旅客往北京、上海、广州、长沙、西安、成都等方向较为集中。
    武汉铁路局预计，从8月30日至9月4日，武铁将迎来为期一周的高峰客流。在此期间，武汉铁路局日均加开临客37.5对，比去年同期多开行6.5对。具体开行时间请关注12306官方网站和车站公告。
    该局提醒旅客，网上订票的要提早取票，至少提前一个半小时进站安检、候车。


   