查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 经济 ·中信银行为赴美客户提供多重权益及紧急联系人 ·图文：网红到餐厅直播点菜吃饭 ·图文：江汉六桥汉阳接线二期开工 ·应对客流高峰 武铁日均加开临客37.5对 ·15位小朋友为它庆生 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 中信银行为赴美客户提供多重权益 · 图文：网红到餐厅直播点菜吃饭 · 图文：江汉六桥汉阳接线二期开工 · 应对客流高峰 武铁日均加开临客 · 15位小朋友为它庆生 · 开奖公告 13 经济 2016.8.30 星期二 应对客流高峰 武铁日均加开临客37.5对 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋通讯员孟立 张琦 实习生甘芸 柯焕焕）昨日，武汉铁路局通报称，暑期结束，高校新生开学、老生返校，武汉将迎来为期一周的客流高峰。

昨日，记者在武昌火车站广场看到，售票厅增开了六处学生售票窗口，站内外客流密集，地铁站、公交站更是人满为患，10余台地铁自动售票机前的队伍均排出三四十米。汉口站客流也是同样暴增。

据统计，目前，武汉铁路局日均发送旅客53万人次，比日常多发送11万人次。其中，武昌、汉口、武汉三大站日均发送旅客共21万人次，占全局总发送量的四成左右。从客流走向分析看，学生旅客往北京、上海、广州、长沙、西安、成都等方向较为集中。

武汉铁路局预计，从8月30日至9月4日，武铁将迎来为期一周的高峰客流。在此期间，武汉铁路局日均加开临客37.5对，比去年同期多开行6.5对。具体开行时间请关注12306官方网站和车站公告。

该局提醒旅客，网上订票的要提早取票，至少提前一个半小时进站安检、候车。





