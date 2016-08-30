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□楚天都市报记者谢玲实习生程雪



网红直播在餐厅吃饭，能吸引上万人观看。昨日，武汉十大人气网红餐厅的评选结果揭晓。记者获悉，此次评选十分特别，由4名网红到25家餐厅做现场直播，由网友票选出人气餐厅。



网红直播吃饭 上万人观看



“直播的方式挺新颖，很多顾客也觉得新鲜，这是我们第一次尝试。”不久前，因为要竞选十大网红餐厅，二胖烧烤店进行了一场网红直播。老板严涵告诉记者，该店主打烤蟹、烤牛肉、烤虾仁，网红女主播到店点了这些特色菜，一边试吃，一边请服务员介绍菜品特色，同时通过语音聊天与网友互动，解释食材的特点、烹饪工艺等，约2个小时的直播吸引了上万人观看。

直播过程中，网红主播还采访了不少食客。“被采访的很多顾客都觉得很有趣。”严涵说，店里的环境、氛围，观众都一目了然，菜品特色也介绍得详细，很多观众留言表示“口水直流”。“直播让餐厅厨房更加透明，吃得开心又放心。”同样入选武汉十大网红餐厅的炭庐炭火干锅日前也进行了一场网红直播，店老板王星星对网红女主播邦妮十分满意，特色菜干锅牛蛙虾中，细致到牛蛙的重量、虾的来源都讲了，直播平台上的粉丝留言互动也很热烈。“很快就有顾客到店来消费了，应该都是主播的粉丝。”



商家乐于借助直播赚人气



网红到商店直播，在武汉已渐渐流行。此前，武汉一家商场邀请数名网红主播来“陪你逛街”，主播们一路对着手机嘟嘴卖萌，为商场店家招揽生意，吸引数万人观看。

记者获悉，网红直播并非只是吃饭、点评这么简单，她们也有专业的“套路”。“要将餐厅的主打及特色用自己的语言表述出来，同时和网友互动，介绍餐厅环境，娱乐性地采访餐厅厨师、员工等。什么时候来点小游戏、发优惠福利都有讲究。”直播业内人士介绍，主播既要专业，更要有趣，才能激发网友的互动热情。

对于商家来说，借助网红直播来赚人气是最直观的收获。记者获悉，在此次武汉十大网红餐厅评选中，主办方请了4名网红到候选的25家餐厅做了25场探店直播，在线观看人数累计超过25万，平均每场有万余观众。这对餐饮商家来说，传播效应很强。

“直播的方式很直观，除了尝不到味道，和自己到店里吃饭差不多。”一家参与直播的餐饮店的老板告诉记者，很多主播的粉丝来自全国各地，不一定是武汉本地人，对于一些并非全国连锁的餐厅来说，这种直播吸引本地顾客的效果可能不太明显。如果网红主播的粉丝大多在本地，人气就能很好地转化为客流量。





