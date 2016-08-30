查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 影像 ·图文：创业路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：创业路 12 影像 2016.8.30 星期二 图文：创业路 楚天都市报讯 图为：昨日，在光谷一家网络科技公司办公室里，公司合伙人李洪宇在进行产品包装设计工作。

楚天都市报记者王永胜摄

图为：2016年8月29日，李洪宇在电脑前构思产品包装

图为：2015年10月5日，和舍友抬着整理箱搬进创业孵化基地

图为：2015年11月5日，光谷一间公寓里，研究推广方案

图为：2015年12月3日，李洪宇上门推销产品

图为：2016年8月5日，李洪宇在光谷德国风情街受邀主讲产品设计

图为：2016年8月2日，与同事研究新产品设计方案



“创业转眼间快一年了，这是我最累也是收获最大的一年；但如果让我再选一次，我会在创业之前做更充足的准备。”昨天上午，在光谷资本大厦4楼一家网络科技公司的办公室里，24岁的李洪宇回忆毕业后的创业经历，不由发出感慨。

一年来，本报记者跟踪拍摄李洪宇的创业之路，记录创业者的艰辛与激情。

李洪宇是河南人，去年本科毕业于华中科技大学设计学系。大三时，他到光谷一家由华科大校友创办的企业孵化器实习，每天与形形色色的创业者打交道，坚定了他毕业就创业的打算。去年9月，他找父母借了4万元，与同寝室同学一块注册了一家电子商务公司，主要从事办公用品、水果、农产品的网上订货销售，成功拿到湖北省首份“三证合一、一证一码”营业执照，并入驻位于洪山广场附近的一家创业孵化示范基地。

在李洪宇看来，成为首份“三证合一”营业执照的持有人无疑是创业的好彩头，他和创业伙伴每天马不停蹄地跑客户、拉业务，但由于对行业认知不完善，社会人脉缺乏等因素，不到半年公司就出现了亏损。今年年初，经过冷静分析的李洪宇，果断停止了公司所有业务，并加入了一家也是由大学毕业生创立的网络科技公司，成为了合伙人。“现阶段的我只是‘将才’，不是‘帅才’，更适合‘辅佐’而不是‘决断’。”李洪宇表示，加盟新公司后，自己凭资金和技术入股，成为公司技术人员之一。主要从事微信商城页面的设计工作，经常也要与客户交流，每个月最多只能休息一天。

虽然身份发生了转变，但李洪宇内心创业的火花依然没有熄灭。“现在公司已经度过了创业危险期，已经有了稳定的盈利模式，今年可能还会拿到风投，我打算在这个环境里先摸爬滚打几年，再考虑独立门户。”

结合自己的创业经历，李洪宇建议，大学生创业不能跟风、赶时髦，应该充分考虑自己的优势和劣势，不要拿父母的钱创业，如果在创业前不能完成融资，最好到自己感兴趣的领域先工作两三年，再考虑是否创业。

图：楚天都市报记者王永胜文：楚天都市报记者李晗实习生黄宝金





