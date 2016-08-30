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 第11版 荆楚
·瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕
·哇，真的有钱！人人有奖，码上有钱
·神图文：农架消防一月摘除百余蜂窝
·沙市一小区电梯停摆十多天
·民警及时救助送其回家
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·钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园
楚天都市报电子版
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11 荆楚 2016.8.30 星期二
钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏）记者昨日获悉，国家林业局日前正式发文，命名钟祥莫愁湖为“湖北莫愁湖国家湿地公园”。
    莫愁湖位于钟祥城区东部，包括莫愁湖和镜月湖两大湖泊，一年四季风光无限，气候宜人，是游览观光、休闲度假胜地。近年来，钟祥市通过实施物种保护、湖区环境整治、生物治理、水污染防治、环湖亮化等五大工程，净化公园水体、丰富湖区生物多样性，完善湿地公园生态功能。2012年5月，莫愁湖成为长江大学动物生命科学院挂牌产学研基地，2014年年底，建立了南湖黄颡鱼、乌鳢国家级种质资源保护区，并先后与湖北大学、武汉植物园、中科院测量与地球物理研究等科研院所开展科技合作，适时动态监测水文、气候演变和动植物、种群数量变化。
    今年7月，该公园各项建设指标均达到国家湿地公园建设标准，顺利通过国家林业局专家组考察验收。


   