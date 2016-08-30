查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕 ·哇，真的有钱！人人有奖，码上有钱 ·神图文：农架消防一月摘除百余蜂窝 ·沙市一小区电梯停摆十多天 ·民警及时救助送其回家 ·广告 ·钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕 · 哇，真的有钱！人人有奖，码上有 · 神图文：农架消防一月摘除百余蜂 · 沙市一小区电梯停摆十多天 · 民警及时救助送其回家 · 广告 · 钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园 11 荆楚 2016.8.30 星期二 钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏）记者昨日获悉，国家林业局日前正式发文，命名钟祥莫愁湖为“湖北莫愁湖国家湿地公园”。

莫愁湖位于钟祥城区东部，包括莫愁湖和镜月湖两大湖泊，一年四季风光无限，气候宜人，是游览观光、休闲度假胜地。近年来，钟祥市通过实施物种保护、湖区环境整治、生物治理、水污染防治、环湖亮化等五大工程，净化公园水体、丰富湖区生物多样性，完善湿地公园生态功能。2012年5月，莫愁湖成为长江大学动物生命科学院挂牌产学研基地，2014年年底，建立了南湖黄颡鱼、乌鳢国家级种质资源保护区，并先后与湖北大学、武汉植物园、中科院测量与地球物理研究等科研院所开展科技合作，适时动态监测水文、气候演变和动植物、种群数量变化。

今年7月，该公园各项建设指标均达到国家湿地公园建设标准，顺利通过国家林业局专家组考察验收。





