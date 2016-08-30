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 第11版 荆楚
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楚天都市报电子版
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11 荆楚 2016.8.30 星期二
逃出传销窝点 男子高速路上暴走致累倒
民警及时救助送其回家
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周鹏通讯员吴昊）安陆一男子从广东韶关逃出传销窝点后，身无分文，沿京港澳高速路边拦车边走，一路向北，于昨日上午累倒在京港澳高速咸宁段。所幸民警及时赶来，将小伙救起。
    昨日上午10点左右，在京港澳高速澳京向1253公里（咸宁南收费站附近）处的紧急停车道里，一名男子走路摇摇晃晃，当时太阳光强烈，该男子看起来非常危险。
    接路人报警后，巡逻民警赶过去，发现紧急停车带护栏边的树荫下，一男子累得倒在地上。该男子见有警察过来，连说“饿饿饿”。民警立即将其带至咸宁大队安排饭菜，该男子进食后，精神逐渐恢复。
    经了解，该男子姓赵，今年32岁，安陆人。前段时间，被一老乡骗到广东韶关，误入传销窝点，一到那里，手机和钱都被他们收走了。
    小赵说，他死活不肯做传销，被困在传销窝点里。几天前，趁着天黑，他从二楼跳窗逃跑，随身只带了身份证。
    身无分文的他，经当地人指点，偷偷地从韶关溜上了高速。
    他说，一路步行，许多司机不停车，幸亏后来有个好心的司机将他带到湖南的羊楼司收费站。他从羊楼司收费站一路步行到湖北咸宁段，实在撑不下去，累倒在路边。
    民警随即与咸宁市咸安区救助站取得联系，救助站很快将该男子接走，准备送其回家。


   