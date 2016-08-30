查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕 ·哇，真的有钱！人人有奖，码上有钱 ·神图文：农架消防一月摘除百余蜂窝 ·沙市一小区电梯停摆十多天 ·民警及时救助送其回家 ·广告 ·钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕 · 哇，真的有钱！人人有奖，码上有 · 神图文：农架消防一月摘除百余蜂 · 沙市一小区电梯停摆十多天 · 民警及时救助送其回家 · 广告 · 钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园 11 荆楚 2016.8.30 星期二 逃出传销窝点 男子高速路上暴走致累倒 民警及时救助送其回家 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周鹏通讯员吴昊）安陆一男子从广东韶关逃出传销窝点后，身无分文，沿京港澳高速路边拦车边走，一路向北，于昨日上午累倒在京港澳高速咸宁段。所幸民警及时赶来，将小伙救起。

昨日上午10点左右，在京港澳高速澳京向1253公里（咸宁南收费站附近）处的紧急停车道里，一名男子走路摇摇晃晃，当时太阳光强烈，该男子看起来非常危险。

接路人报警后，巡逻民警赶过去，发现紧急停车带护栏边的树荫下，一男子累得倒在地上。该男子见有警察过来，连说“饿饿饿”。民警立即将其带至咸宁大队安排饭菜，该男子进食后，精神逐渐恢复。

经了解，该男子姓赵，今年32岁，安陆人。前段时间，被一老乡骗到广东韶关，误入传销窝点，一到那里，手机和钱都被他们收走了。

小赵说，他死活不肯做传销，被困在传销窝点里。几天前，趁着天黑，他从二楼跳窗逃跑，随身只带了身份证。

身无分文的他，经当地人指点，偷偷地从韶关溜上了高速。

他说，一路步行，许多司机不停车，幸亏后来有个好心的司机将他带到湖南的羊楼司收费站。他从羊楼司收费站一路步行到湖北咸宁段，实在撑不下去，累倒在路边。

民警随即与咸宁市咸安区救助站取得联系，救助站很快将该男子接走，准备送其回家。





