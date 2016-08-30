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 第11版 荆楚
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·沙市一小区电梯停摆十多天
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楚天都市报电子版
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11 荆楚 2016.8.30 星期二
沙市一小区电梯停摆十多天
经双方沟通 此事将尽快解决
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏通讯员李新建）荆州沙市白云路一小区内，因开发商与承建商之间的矛盾，小区电梯被停运十多天。据了解，目前双方正在协调此事，争取尽快恢复电梯运行。
    康女士去年购买了沙市区白云路金江宝邸四期的房子，房子位于9楼，今年7月底交房。拿到钥匙以后，康女士开始忙起了装修，但从8月10日起，小区电梯就停止了运行。电梯不运行，装修材料只能靠工人一点点背上去，这让康女士非常头疼。
    昨日上午，楚天都市报记者在该小区看到，整个小区内共11部电梯全部停运了，许多高层的住户，只得减少出门。
    好好的电梯，为什么停运呢？该小区售楼部的负责人表示，电梯停运，是因为小区的建筑总包单位，不提供电梯的相关资料，技术监督局这边就没有办证，施工方就把电梯停了。
    在小区门口的入口处，也张贴着小区承建商发布的电梯停运公告。公告称，“因电梯未经验收，电梯暂时停止使用。”
    小区承建商相关负责人告诉记者，根据合同约定，电梯由他们出资购买，竣工验收之前，相关的合同资料也由其代为保管，直到所有手续办理结束后，才会移交给开发商管理。现在开发商因资金问题不验收，所以才导致资料无法移交，不能办证，被荆州市技术监督局下发了停运通知。
    据了解，小区的开发商是浙江人，小区的承建商已派律师赴浙江协调此事。“目前已经达成共识，有了初步解决方案，将尽快解决此事。”


   