查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕 ·哇，真的有钱！人人有奖，码上有钱 ·神图文：农架消防一月摘除百余蜂窝 ·沙市一小区电梯停摆十多天 ·民警及时救助送其回家 ·广告 ·钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕 · 哇，真的有钱！人人有奖，码上有 · 神图文：农架消防一月摘除百余蜂 · 沙市一小区电梯停摆十多天 · 民警及时救助送其回家 · 广告 · 钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园 11 荆楚 2016.8.30 星期二 沙市一小区电梯停摆十多天 经双方沟通 此事将尽快解决 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏通讯员李新建）荆州沙市白云路一小区内，因开发商与承建商之间的矛盾，小区电梯被停运十多天。据了解，目前双方正在协调此事，争取尽快恢复电梯运行。

康女士去年购买了沙市区白云路金江宝邸四期的房子，房子位于9楼，今年7月底交房。拿到钥匙以后，康女士开始忙起了装修，但从8月10日起，小区电梯就停止了运行。电梯不运行，装修材料只能靠工人一点点背上去，这让康女士非常头疼。

昨日上午，楚天都市报记者在该小区看到，整个小区内共11部电梯全部停运了，许多高层的住户，只得减少出门。

好好的电梯，为什么停运呢？该小区售楼部的负责人表示，电梯停运，是因为小区的建筑总包单位，不提供电梯的相关资料，技术监督局这边就没有办证，施工方就把电梯停了。

在小区门口的入口处，也张贴着小区承建商发布的电梯停运公告。公告称，“因电梯未经验收，电梯暂时停止使用。”

小区承建商相关负责人告诉记者，根据合同约定，电梯由他们出资购买，竣工验收之前，相关的合同资料也由其代为保管，直到所有手续办理结束后，才会移交给开发商管理。现在开发商因资金问题不验收，所以才导致资料无法移交，不能办证，被荆州市技术监督局下发了停运通知。

据了解，小区的开发商是浙江人，小区的承建商已派律师赴浙江协调此事。“目前已经达成共识，有了初步解决方案，将尽快解决此事。”





