查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第11版 荆楚
·瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕
·哇，真的有钱！人人有奖，码上有钱
·神图文：农架消防一月摘除百余蜂窝
·沙市一小区电梯停摆十多天
·民警及时救助送其回家
·广告
·钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 法治
第11版 : 荆楚
第12版 : 影像
第13版 : 经济
第14版 : 财经
第15版 : 养身
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 家庭百事
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 调查
第5版 : 点采
第6版 : 评论
第7版 : 广告
第8版 : 福彩
第9版 : 现场
·
瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕
·
哇，真的有钱！人人有奖，码上有
·
神图文：农架消防一月摘除百余蜂
·
沙市一小区电梯停摆十多天
·
民警及时救助送其回家
·
广告
·
钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园
11
荆楚
2016.8.30 星期二
沙市一小区电梯停摆十多天
经双方沟通 此事将尽快解决
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏通讯员李新建）荆州沙市白云路一小区内，因开发商与承建商之间的矛盾，小区电梯被停运十多天。据了解，目前双方正在协调此事，争取尽快恢复电梯运行。
康女士去年购买了沙市区白云路金江宝邸四期的房子，房子位于9楼，今年7月底交房。拿到钥匙以后，康女士开始忙起了装修，但从8月10日起，小区电梯就停止了运行。电梯不运行，装修材料只能靠工人一点点背上去，这让康女士非常头疼。
昨日上午，楚天都市报记者在该小区看到，整个小区内共11部电梯全部停运了，许多高层的住户，只得减少出门。
好好的电梯，为什么停运呢？该小区售楼部的负责人表示，电梯停运，是因为小区的建筑总包单位，不提供电梯的相关资料，技术监督局这边就没有办证，施工方就把电梯停了。
在小区门口的入口处，也张贴着小区承建商发布的电梯停运公告。公告称，“因电梯未经验收，电梯暂时停止使用。”
小区承建商相关负责人告诉记者，根据合同约定，电梯由他们出资购买，竣工验收之前，相关的合同资料也由其代为保管，直到所有手续办理结束后，才会移交给开发商管理。现在开发商因资金问题不验收，所以才导致资料无法移交，不能办证，被荆州市技术监督局下发了停运通知。
据了解，小区的开发商是浙江人，小区的承建商已派律师赴浙江协调此事。“目前已经达成共识，有了初步解决方案，将尽快解决此事。”