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第11版 荆楚
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·沙市一小区电梯停摆十多天
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瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕
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神图文：农架消防一月摘除百余蜂
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沙市一小区电梯停摆十多天
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民警及时救助送其回家
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钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园
11
荆楚
2016.8.30 星期二
马蜂频繁出没 市民不堪其扰
神图文：农架消防一月摘除百余蜂窝
楚天都市报讯 图为：消防队员傍晚火烧马蜂窝
楚天都市报讯（记者关前裕通讯员杨会李彦雄）今年入夏以来，神农架林区消防部门多次接到群众电话，请求帮助摘除马蜂窝。仅8月份，神农架林区消防中队就接到请求摘马蜂窝40余起，共摘除100多个马蜂窝。“119吗？我家屋檐下有个胡蜂窝，个头还很大，整天在窗外飞来飞去，吓得我们一家人天天过得提心吊胆，麻烦你们快来帮忙摘除……”前日，神农架林区消防中队接警中心接到红坪镇一名群众求助后，立即出动1车5人赶赴现场处置。
消防官兵到场后发现，蜂窝就像“葫芦包”一样，多层倒悬，胡蜂进进出出，十分忙碌。胡蜂被神农架当地人称为“杀人蜂”，一旦被蜇会出现头晕、腹痛、血压升高等症状，严重的会出现昏迷、肝炎、休克。根据现场情况，两名消防官兵迅速穿上防蜂服，先利用杀虫剂将胡蜂杀死赶走，后利用打火机点燃杀虫剂，喷射出来的火焰将蜂窝烧成了一个火球。几分钟后，蜂窝慢慢开裂、脱落，困扰居民生活的蜂巢被烧成灰烬。
就在同一天，神农架宋络乡两河口电站宿舍楼上，也有马蜂安了家。电站负责人介绍，今年夏天马蜂特别多，到处筑巢，电站员工已经想办法处理了好几个小的，但有个蜂巢直径已暴增到足球大小，没有防护装备不敢乱动，特请求消防官兵帮忙。由于宋络乡距离驻地较远，官兵驱车两个多小时才赶到现场，同样采取“火烧”蜂巢的方法，短短5分钟，成功将蜂巢“拆除”。
当天下午5时许，连赶两场还没来得及休息的消防官兵，又接到龙源广场老地板厂路口有几个马蜂窝，消防官兵又逐一将其清除。
据介绍，消防官兵最多一天连摘6处马蜂窝。
消防官兵提醒居民：马蜂喜欢在屋檐、楼顶、树上到处安家，一旦被蜇，严重者可能危及生命。在没有防护措施的情况下，一定不要擅自行动。一旦遭遇蜂群攻击，可以用手臂遮头或者用衣物兜住头部趴在地上，避免受到更大的伤害，万一被马蜂蜇伤，要迅速拔出毒刺，及时用肥皂水进行清洗并赶往医院治疗。