查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕 ·哇，真的有钱！人人有奖，码上有钱 ·神图文：农架消防一月摘除百余蜂窝 ·沙市一小区电梯停摆十多天 ·民警及时救助送其回家 ·广告 ·钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕 · 哇，真的有钱！人人有奖，码上有 · 神图文：农架消防一月摘除百余蜂 · 沙市一小区电梯停摆十多天 · 民警及时救助送其回家 · 广告 · 钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园 11 荆楚 2016.8.30 星期二 马蜂频繁出没 市民不堪其扰 神图文：农架消防一月摘除百余蜂窝 楚天都市报讯 图为：消防队员傍晚火烧马蜂窝



楚天都市报讯（记者关前裕通讯员杨会李彦雄）今年入夏以来，神农架林区消防部门多次接到群众电话，请求帮助摘除马蜂窝。仅8月份，神农架林区消防中队就接到请求摘马蜂窝40余起，共摘除100多个马蜂窝。“119吗？我家屋檐下有个胡蜂窝，个头还很大，整天在窗外飞来飞去，吓得我们一家人天天过得提心吊胆，麻烦你们快来帮忙摘除……”前日，神农架林区消防中队接警中心接到红坪镇一名群众求助后，立即出动1车5人赶赴现场处置。

消防官兵到场后发现，蜂窝就像“葫芦包”一样，多层倒悬，胡蜂进进出出，十分忙碌。胡蜂被神农架当地人称为“杀人蜂”，一旦被蜇会出现头晕、腹痛、血压升高等症状，严重的会出现昏迷、肝炎、休克。根据现场情况，两名消防官兵迅速穿上防蜂服，先利用杀虫剂将胡蜂杀死赶走，后利用打火机点燃杀虫剂，喷射出来的火焰将蜂窝烧成了一个火球。几分钟后，蜂窝慢慢开裂、脱落，困扰居民生活的蜂巢被烧成灰烬。

就在同一天，神农架宋络乡两河口电站宿舍楼上，也有马蜂安了家。电站负责人介绍，今年夏天马蜂特别多，到处筑巢，电站员工已经想办法处理了好几个小的，但有个蜂巢直径已暴增到足球大小，没有防护装备不敢乱动，特请求消防官兵帮忙。由于宋络乡距离驻地较远，官兵驱车两个多小时才赶到现场，同样采取“火烧”蜂巢的方法，短短5分钟，成功将蜂巢“拆除”。

当天下午5时许，连赶两场还没来得及休息的消防官兵，又接到龙源广场老地板厂路口有几个马蜂窝，消防官兵又逐一将其清除。

据介绍，消防官兵最多一天连摘6处马蜂窝。

消防官兵提醒居民：马蜂喜欢在屋檐、楼顶、树上到处安家，一旦被蜇，严重者可能危及生命。在没有防护措施的情况下，一定不要擅自行动。一旦遭遇蜂群攻击，可以用手臂遮头或者用衣物兜住头部趴在地上，避免受到更大的伤害，万一被马蜂蜇伤，要迅速拔出毒刺，及时用肥皂水进行清洗并赶往医院治疗。





