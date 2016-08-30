查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕 ·哇，真的有钱！人人有奖，码上有钱 ·神图文：农架消防一月摘除百余蜂窝 ·沙市一小区电梯停摆十多天 ·民警及时救助送其回家 ·广告 ·钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕 · 哇，真的有钱！人人有奖，码上有 · 神图文：农架消防一月摘除百余蜂 · 沙市一小区电梯停摆十多天 · 民警及时救助送其回家 · 广告 · 钟祥莫愁湖荣膺国家湿地公园 11 荆楚 2016.8.30 星期二 瑞姑娘周年庆在汉拉开帷幕 楚天都市报讯 8月22日，由广州恬缘花商贸有限公司举行的新品发布会暨湖北分公司开业典礼拉开了帷幕，包括媒体、经销商等众多来宾莅临发布会现场，共同见证了这次新品上市的时刻。

广州恬缘花商贸有限公司成立于2015年，是中国高端花茶的坚守者，更是满足了现代消费者渴求纯天然原生态茶品的需求,旨在提供优质、天然的滋味给消费者。此次发布会展示的新品荷花茶，适合所有人群饮用，制作过程中采用了先进的烘焙技术，新品一经上市，便取得市场的一致好评。

在这次的瑞姑娘周年庆暨新品发布会上，广州恬缘花商贸有限公司董事长彭瑞就新品荷花茶和经销商利益的一系列问题进行了详细阐释，此外，各经销商也表示，瑞姑娘荷花茶，作为新品，有市场优势，未来也将会与瑞姑娘花茶舍携手并进，努力让瑞姑娘花茶舍成为国内优秀的花茶品牌。





