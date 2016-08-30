查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告 ·首批6年免检私家车后天到期 ·女青年智斗入室歹徒 ·图文：低价买下农村房谁知该房另有主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告 · 首批6年免检私家车后天到期 · 女青年智斗入室歹徒 · 图文：低价买下农村房谁知该房另 10 法治 2016.8.30 星期二 图文：低价买下农村房谁知该房另有主 江夏一居民贪便宜惹出大麻烦 楚天都市报讯 绘图/邬雪婷



楚天都市报讯（记者聂丽娟通讯员史文君实习生罗曼斯）江夏居民陈先生低价买了一套农村房，正准备装修入住时，发现房子早有主人。陈先生将房主告上法庭才知道，自己低价购买的小产权房不受法律保护。记者昨日获悉，江夏区法院一审判决，判令房主返还原告陈先生的全部购房款，利息损失由房主承担70%，陈先生自行承担30%。

2013年6月，陈先生听闻庙山村民徐某有一处农村房子要出手。他以10万元的价格，与徐某私下签订了转让协议，陈先生向房主徐某支付了全部购房款，徐某也向陈先生交付了房屋钥匙。2014年8月，陈先生准备装修该处房子时才发现，房内装修一新已经有人入住。

直到此时，陈先生才知道，徐某原有鱼塘被开发占有，村委会拟定给他在本村补偿房屋一套，但补偿的房子位置不如徐某的意，徐某便将别人的房屋换锁，卖给陈先生。实际上该房屋早就被村委会卖给了本村另一位村民。

陈先生钱房两空，怒将徐某告上法庭。江夏法院审理此案认为，农村住宅用地，只能分配给本村村民，城镇居民不得到农村购买宅基地、农村住宅或“小产权房”。双方存在缔约过失。

承办此案法官提醒，根据我国现行法律的规定，“小产权房”原则上是禁止买卖的，但现实生活中，仍然有很多置业者贪图价格低廉，不注重购买房屋占用土地性质，私下交易，待办理房屋权属证明时，发现不能办全两证，又反悔。



小产权房



小产权房是指在农村集体土地上建设的房屋，未缴纳土地出让金等费用，其产权证不是由国家房管部门颁发，而是由乡政府或村政府颁发，亦称“乡产权房”。该类房没有国家发放的土地使用证和预售许可证，购房合同在国土房管局不会给予备案。





