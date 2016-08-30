武汉市免费培训月嫂广告首批6年免检私家车后天到期女青年智斗入室歹徒图文：低价买下农村房谁知该房另有主
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 第10版 法治
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楚天都市报电子版
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10 法治 2016.8.30 星期二
图文：低价买下农村房谁知该房另有主
江夏一居民贪便宜惹出大麻烦
    楚天都市报讯 绘图/邬雪婷

    楚天都市报讯（记者聂丽娟通讯员史文君实习生罗曼斯）江夏居民陈先生低价买了一套农村房，正准备装修入住时，发现房子早有主人。陈先生将房主告上法庭才知道，自己低价购买的小产权房不受法律保护。记者昨日获悉，江夏区法院一审判决，判令房主返还原告陈先生的全部购房款，利息损失由房主承担70%，陈先生自行承担30%。
    2013年6月，陈先生听闻庙山村民徐某有一处农村房子要出手。他以10万元的价格，与徐某私下签订了转让协议，陈先生向房主徐某支付了全部购房款，徐某也向陈先生交付了房屋钥匙。2014年8月，陈先生准备装修该处房子时才发现，房内装修一新已经有人入住。
    直到此时，陈先生才知道，徐某原有鱼塘被开发占有，村委会拟定给他在本村补偿房屋一套，但补偿的房子位置不如徐某的意，徐某便将别人的房屋换锁，卖给陈先生。实际上该房屋早就被村委会卖给了本村另一位村民。
    陈先生钱房两空，怒将徐某告上法庭。江夏法院审理此案认为，农村住宅用地，只能分配给本村村民，城镇居民不得到农村购买宅基地、农村住宅或“小产权房”。双方存在缔约过失。
    承办此案法官提醒，根据我国现行法律的规定，“小产权房”原则上是禁止买卖的，但现实生活中，仍然有很多置业者贪图价格低廉，不注重购买房屋占用土地性质，私下交易，待办理房屋权属证明时，发现不能办全两证，又反悔。

    小产权房

    小产权房是指在农村集体土地上建设的房屋，未缴纳土地出让金等费用，其产权证不是由国家房管部门颁发，而是由乡政府或村政府颁发，亦称“乡产权房”。该类房没有国家发放的土地使用证和预售许可证，购房合同在国土房管局不会给予备案。


   