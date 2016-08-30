查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告 ·首批6年免检私家车后天到期 ·女青年智斗入室歹徒 ·图文：低价买下农村房谁知该房另有主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告 · 首批6年免检私家车后天到期 · 女青年智斗入室歹徒 · 图文：低价买下农村房谁知该房另 10 法治 2016.8.30 星期二 晚上给闺蜜留门 没想到坏人溜进来 女青年智斗入室歹徒 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓实习生郭佳惠）女青年万某一觉醒来，发现床头竟站着一个持刀男子，她吓了一大跳。经万某斗智斗勇，最终吓跑了歹徒。昨悉，东西湖区法院一审以抢劫罪、盗窃罪对作案男子王某判刑7年。

万某和表哥、表嫂租住在东西湖一小区。2015年8月23日凌晨2时许，万某睡觉前把苹果手机放在床边充电，给闺蜜留着门。凌晨3时50分，万某突然惊醒，床头竟然站着一个黑影。“你是谁？要干什么？”万某一骨碌爬了起来。“黑影”是男子王某。更令万某惊恐的是，此时王某跪在床上，一手捂她嘴巴，一手将一把尖刀抵在她脖子上。王某威逼万某说出苹果手机的ID密码和银行卡的密码。

反抗似乎作用不太大，逐渐冷静下来的万某，选择和王某周旋：“我隔壁还住着表哥、表嫂，你还不快走？”王某洋洋得意，“我已将门把手绑起来，他们出不来。”“我闺蜜马上要回来了，你快走吧。”万某继续与王某斗智斗勇。闻听此言，王某果然有些迟疑。见王某仍无要走的迹象，万某索性和他聊天起来。“我失恋了，你干脆把我杀了算了……”说完，万某情绪失控，哭哭啼啼，声音越来越大。

这下，轮到王某惊恐不已了，他惧怕吵醒他人被抓，丢下盗窃的手机赶紧逃离了现场。万某冲出门，对着王某的背影大喊：“抓小偷呀……”万某当即报案，5天后，王某被抓获归案。

据王某交待，当天，他拉开万某家厨房两扇拉缩窗户，钻进去后从一个女式包内盗走2000余元现金。后见有两间关闭的房门透着灯光，担心有人发现他，遂用网线将两间房的门把手捆在一起，里面的人就出不来了。见另一间卧室房门虚掩，他遂溜了进去想再偷点东西，不料把万某惊醒。

王某落网后还交待了几起盗窃案。

法院审理后认为，王某除构成盗窃罪外，还以非法占有为目的，入户采取暴力、胁迫手段劫取他人（万某）财物，侵犯了公民的财产权利和人身权利，其行为已构成抢劫罪，遂作出上述判决。





