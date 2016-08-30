查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告 ·首批6年免检私家车后天到期 ·女青年智斗入室歹徒 ·图文：低价买下农村房谁知该房另有主 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告 · 首批6年免检私家车后天到期 · 女青年智斗入室歹徒 · 图文：低价买下农村房谁知该房另 10 法治 2016.8.30 星期二 首批6年免检私家车后天到期 交警提醒相关车主别忘了上线检验 逾期未检扣3分 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员焦萱）9月1日起，首批享受“6年免检”的小型客车将届满6年，不再享有免上线检测的便利。昨日，交警提醒相关车主及时上线检验，避免逾期未检被扣3分。

2014年5月份，公安部、国家质检总局联合公布意见，决定自2014年9月1日起，对新注册登记6年以内的非营运轿车和其他小型、微型载客汽车（面包车、7座及7座以上车辆除外），实行免上线检验制度。按照新车6年内每2年检验1次的规定推算，在2010年9月1日（含）之后注册登记的私家小汽车，可以享受免检。

交警提醒，2010年9月1日登记上牌的新车首批享受了“6年免检”，将于今年9月1日期满，应到检测站检验参加年审。逾期未检验上路行驶的，将被电子警察抓拍，一次扣3分、罚款200元。

交警介绍，车辆上线检测的项目包括，车身外观一致，车辆安全性能、尾气排放达标等。检验前，应处理完该车的电子警察记录。因此，在前往检测站之前，车主最好检查一下车况，及时修理车辆存在的问题。比如，车辆上线检测会检查灯光，如果灯罩磨损影响透光率导致不达标，可能无法通过年检。车辆要保持新车时的相关参数和外观原貌，如果改装了氙气大灯，改装尾翼、踏板以及车身有贴画等，都可能导致年检不过关。

年检时还应携带交强险保险凭证以及车船税纳税证明。车辆可以异地年检，可以委托他人代办。

按年检期限规定，车龄在6年以内的非营运轿车和非营运小型、微型载客汽车，每2年检验1次（免上线）；车龄达到6年少于15年的，每年检验1次；达到15年的，每年检验2次。达到20年的，每3个月检验一次。





