武汉市免费培训月嫂广告首批6年免检私家车后天到期女青年智斗入室歹徒图文：低价买下农村房谁知该房另有主
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 第10版 法治
·武汉市免费培训月嫂
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·首批6年免检私家车后天到期
·女青年智斗入室歹徒
·图文：低价买下农村房谁知该房另有主
楚天都市报电子版
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10 法治 2016.8.30 星期二
武汉市免费培训月嫂
    楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592地址：武昌洪山亚贸广场B座12楼
文闻蔚


 