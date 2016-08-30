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公交车骑上绿化带
9
现场
2016.8.30 星期二
避让私家车时失控
公交车骑上绿化带
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军）昨日清晨时分，汉口解放大道太平洋路段，一辆公交车在避让私家车时不慎撞上路中间绿化带，车身骑上隔离带。事故致该路段交通出现短时拥堵，所幸没有人员受伤。
昨日上午9时许，楚天都市报记者赶到现场看到，事故车辆已被拖走，交通已基本恢复正常。4名硚口区园林局的工作人员正在修补受损的绿化隔离带。一段约2米长的隔离带护墙被撞损，绿化带内两棵树木被撞断。现场一名工人介绍，绿化隔离带早上被一辆546路公交车撞损，他们前来修复。
目击者刘先生介绍，早晨6时许，突然听到屋外一声巨响。他起来后到现场看到，一辆绿色546路公交车骑在绿化隔离带上，车身横在马路上，占据了两股车道。
事发后，该路段单向交通出现拥堵。不久，交警赶到现场疏导。上午7时30分，一辆拖车赶到现场将公交车拖离，交通随后基本恢复正常。
546路所属公交三公司一名工作人员介绍，这辆546路公交车正常行驶时，一辆私家车突然从其右边超车。公交车向左避让时不慎撞上隔离带。所幸当时司机和车上乘客都未受伤，公交车受损较轻。