查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·广告：动向新闻 ·图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救援 ·图文：十勇士纵渡百公里长江 ·好邻居凭一张名片找到他归还 ·公交车骑上绿化带 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救 · 图文：十勇士纵渡百公里长江 · 好邻居凭一张名片找到他归还 · 公交车骑上绿化带 9 现场 2016.8.30 星期二 避让私家车时失控 公交车骑上绿化带 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军）昨日清晨时分，汉口解放大道太平洋路段，一辆公交车在避让私家车时不慎撞上路中间绿化带，车身骑上隔离带。事故致该路段交通出现短时拥堵，所幸没有人员受伤。

昨日上午9时许，楚天都市报记者赶到现场看到，事故车辆已被拖走，交通已基本恢复正常。4名硚口区园林局的工作人员正在修补受损的绿化隔离带。一段约2米长的隔离带护墙被撞损，绿化带内两棵树木被撞断。现场一名工人介绍，绿化隔离带早上被一辆546路公交车撞损，他们前来修复。

目击者刘先生介绍，早晨6时许，突然听到屋外一声巨响。他起来后到现场看到，一辆绿色546路公交车骑在绿化隔离带上，车身横在马路上，占据了两股车道。

事发后，该路段单向交通出现拥堵。不久，交警赶到现场疏导。上午7时30分，一辆拖车赶到现场将公交车拖离，交通随后基本恢复正常。

546路所属公交三公司一名工作人员介绍，这辆546路公交车正常行驶时，一辆私家车突然从其右边超车。公交车向左避让时不慎撞上隔离带。所幸当时司机和车上乘客都未受伤，公交车受损较轻。





