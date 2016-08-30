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 第9版 现场
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楚天都市报电子版
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9 现场 2016.8.30 星期二
男子把钱包忘在小区长凳上
好邻居凭一张名片找到他归还
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐剑桥）昨晚8时许，当失主余先生从小区邻居欧女士手中接过失而复得的钱包时，感激之情溢于言表。几个小时前，他将装有2000多元现金的钱包遗忘在小区长凳上，一直没发现，直到欧女士打来电话。
    余先生50岁，家住东西湖区马池路丽水佳园小区。昨日下午4点多，他回小区时，妻子带着孙女正在小区游乐场玩耍，他跑过去逗孙女，将随身带的手提包等物品放在游乐场的长凳上，背包则挂在长凳的靠背上。“临走时，只顾着去拿提包，把挂着的背包忘了。”余先生说，背包里装着钱包，里面有2400多元现金、多张银行卡、身份证和购物卡等物。晚上7点多，余先生再次带孙女到游乐场玩耍，还没发觉背包丢了。
    等他回家时，才发现手机有多个未接来电。回拨过去，对方在电话里反复跟他确认，他才得知，小区的欧女士捡到了他的背包。
    欧女士告诉记者，她当时和家人带小孩到游乐场玩，发现背包后在现场等了半天没等来失主，后来她打开包包，找到余先生的名片，这才联系上了余先生。


   