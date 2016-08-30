查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·广告：动向新闻 ·图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救援 ·图文：十勇士纵渡百公里长江 ·好邻居凭一张名片找到他归还 ·公交车骑上绿化带 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救 · 图文：十勇士纵渡百公里长江 · 好邻居凭一张名片找到他归还 · 公交车骑上绿化带 9 现场 2016.8.30 星期二 男子把钱包忘在小区长凳上 好邻居凭一张名片找到他归还 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐剑桥）昨晚8时许，当失主余先生从小区邻居欧女士手中接过失而复得的钱包时，感激之情溢于言表。几个小时前，他将装有2000多元现金的钱包遗忘在小区长凳上，一直没发现，直到欧女士打来电话。

余先生50岁，家住东西湖区马池路丽水佳园小区。昨日下午4点多，他回小区时，妻子带着孙女正在小区游乐场玩耍，他跑过去逗孙女，将随身带的手提包等物品放在游乐场的长凳上，背包则挂在长凳的靠背上。“临走时，只顾着去拿提包，把挂着的背包忘了。”余先生说，背包里装着钱包，里面有2400多元现金、多张银行卡、身份证和购物卡等物。晚上7点多，余先生再次带孙女到游乐场玩耍，还没发觉背包丢了。

等他回家时，才发现手机有多个未接来电。回拨过去，对方在电话里反复跟他确认，他才得知，小区的欧女士捡到了他的背包。

欧女士告诉记者，她当时和家人带小孩到游乐场玩，发现背包后在现场等了半天没等来失主，后来她打开包包，找到余先生的名片，这才联系上了余先生。





