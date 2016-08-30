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 第9版 现场
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·图文：十勇士纵渡百公里长江
·好邻居凭一张名片找到他归还
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楚天都市报电子版
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9 现场 2016.8.30 星期二
图文：十勇士纵渡百公里长江
    楚天都市报讯 长江水文化博大精深，为展示武汉人的风采和江城独特的渡江水文化，武汉市游泳协会、727VIP冬泳队、汉口江滩冬泳队与鄂州市游泳协会联合举办长游纵渡百公里长江挑战活动。并对阳逻湾急流、白浒山水域、团风口、黄州文赤壁沙洲及鄂州西山大湾的旅游资源进行一次深度民间考察，武汉727体育公司全程提供护航救援船，保证长游队一路顺畅安全到达终点。 通讯员夏江摄


   