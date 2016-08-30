查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·广告：动向新闻 ·图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救援 ·图文：十勇士纵渡百公里长江 ·好邻居凭一张名片找到他归还 ·公交车骑上绿化带 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救 · 图文：十勇士纵渡百公里长江 · 好邻居凭一张名片找到他归还 · 公交车骑上绿化带 9 现场 2016.8.30 星期二 图文：十勇士纵渡百公里长江 楚天都市报讯 长江水文化博大精深，为展示武汉人的风采和江城独特的渡江水文化，武汉市游泳协会、727VIP冬泳队、汉口江滩冬泳队与鄂州市游泳协会联合举办长游纵渡百公里长江挑战活动。并对阳逻湾急流、白浒山水域、团风口、黄州文赤壁沙洲及鄂州西山大湾的旅游资源进行一次深度民间考察，武汉727体育公司全程提供护航救援船，保证长游队一路顺畅安全到达终点。 通讯员夏江摄





