查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第9版 现场
·广告：动向新闻
·图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救援
·图文：十勇士纵渡百公里长江
·好邻居凭一张名片找到他归还
·公交车骑上绿化带
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 法治
第11版 : 荆楚
第12版 : 影像
第13版 : 经济
第14版 : 财经
第15版 : 养身
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 家庭百事
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 关注
第4版 : 调查
第5版 : 点采
第6版 : 评论
第7版 : 广告
第8版 : 福彩
第9版 : 现场
·
广告：动向新闻
·
图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救
·
图文：十勇士纵渡百公里长江
·
好邻居凭一张名片找到他归还
·
公交车骑上绿化带
9
现场
2016.8.30 星期二
下江游泳进了回水区 腿脚抽筋处境危险
图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救援
楚天都市报讯 图为：海事救援人员拉起小景 通讯员钱超摄
楚天都市报讯（记者徐剑桥通讯员张颖袁扬）昨日下午，一名来汉务工的21岁小伙，首次到长江里游泳就遇险：因腿脚抽筋，他在回水区差点被江水吞噬。幸运的是，情急中他抓住了岸壁上一根麻绳，坚持到海事人员前来救援。
获救小伙姓景，他介绍，昨日下午，他和朋友来到汉阳门江边，两人一起到长江里游泳。游了约半个小时后，他不小心进了回水区，“发现时已来不及，怎么都游不回江边。”随行的朋友见状，游过去想救小景，没想到自己也被卷进了漩涡里。小景介绍，好在朋友水性好，冷静踩水最终脱险。上岸后，朋友拨打了110报警。
在水中挣扎一番后，小景体力透支，腿脚也抽筋。眼看他处境越来越危险，岸上有人冲他喊：不远处岸壁上有一根麻绳，小景用尽力气伸手抓住垂下来的绳子。这时，一名水性好的游泳者也靠近他，赶到的民警丢下了救生圈。
下午1时38分许，武汉港区海事处武桥执法大队闻讯也赶了过来，当时小景正在长江大桥下的江中，手中拉着绳子。海事救援队员立即将救生篙递向小景，不料拉拽过程中救生篙折断，救援人员又将船上的缆绳抛向小景，让他套在身上，最终才合力将其拉到船甲板上。
小景告诉记者，他来武汉打工半年，昨日是第一次在长江里游泳。获救后，目前身体无碍。
海事人员提醒，汉阳门长江水域有回水区，希望市民不要轻易到长江游泳，确保自身安全。