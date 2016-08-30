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 第9版 现场
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楚天都市报电子版
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9 现场 2016.8.30 星期二
下江游泳进了回水区 腿脚抽筋处境危险
图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救援
    楚天都市报讯 图为：海事救援人员拉起小景 通讯员钱超摄

    楚天都市报讯（记者徐剑桥通讯员张颖袁扬）昨日下午，一名来汉务工的21岁小伙，首次到长江里游泳就遇险：因腿脚抽筋，他在回水区差点被江水吞噬。幸运的是，情急中他抓住了岸壁上一根麻绳，坚持到海事人员前来救援。
    获救小伙姓景，他介绍，昨日下午，他和朋友来到汉阳门江边，两人一起到长江里游泳。游了约半个小时后，他不小心进了回水区，“发现时已来不及，怎么都游不回江边。”随行的朋友见状，游过去想救小景，没想到自己也被卷进了漩涡里。小景介绍，好在朋友水性好，冷静踩水最终脱险。上岸后，朋友拨打了110报警。
    在水中挣扎一番后，小景体力透支，腿脚也抽筋。眼看他处境越来越危险，岸上有人冲他喊：不远处岸壁上有一根麻绳，小景用尽力气伸手抓住垂下来的绳子。这时，一名水性好的游泳者也靠近他，赶到的民警丢下了救生圈。
    下午1时38分许，武汉港区海事处武桥执法大队闻讯也赶了过来，当时小景正在长江大桥下的江中，手中拉着绳子。海事救援队员立即将救生篙递向小景，不料拉拽过程中救生篙折断，救援人员又将船上的缆绳抛向小景，让他套在身上，最终才合力将其拉到船甲板上。
    小景告诉记者，他来武汉打工半年，昨日是第一次在长江里游泳。获救后，目前身体无碍。
    海事人员提醒，汉阳门长江水域有回水区，希望市民不要轻易到长江游泳，确保自身安全。


   