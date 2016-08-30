查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 现场 ·广告：动向新闻 ·图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救援 ·图文：十勇士纵渡百公里长江 ·好邻居凭一张名片找到他归还 ·公交车骑上绿化带 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告：动向新闻 · 图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救 · 图文：十勇士纵渡百公里长江 · 好邻居凭一张名片找到他归还 · 公交车骑上绿化带 9 现场 2016.8.30 星期二 下江游泳进了回水区 腿脚抽筋处境危险 图文：危急时刻小伙抓麻绳等来救援 楚天都市报讯 图为：海事救援人员拉起小景 通讯员钱超摄



楚天都市报讯（记者徐剑桥通讯员张颖袁扬）昨日下午，一名来汉务工的21岁小伙，首次到长江里游泳就遇险：因腿脚抽筋，他在回水区差点被江水吞噬。幸运的是，情急中他抓住了岸壁上一根麻绳，坚持到海事人员前来救援。

获救小伙姓景，他介绍，昨日下午，他和朋友来到汉阳门江边，两人一起到长江里游泳。游了约半个小时后，他不小心进了回水区，“发现时已来不及，怎么都游不回江边。”随行的朋友见状，游过去想救小景，没想到自己也被卷进了漩涡里。小景介绍，好在朋友水性好，冷静踩水最终脱险。上岸后，朋友拨打了110报警。

在水中挣扎一番后，小景体力透支，腿脚也抽筋。眼看他处境越来越危险，岸上有人冲他喊：不远处岸壁上有一根麻绳，小景用尽力气伸手抓住垂下来的绳子。这时，一名水性好的游泳者也靠近他，赶到的民警丢下了救生圈。

下午1时38分许，武汉港区海事处武桥执法大队闻讯也赶了过来，当时小景正在长江大桥下的江中，手中拉着绳子。海事救援队员立即将救生篙递向小景，不料拉拽过程中救生篙折断，救援人员又将船上的缆绳抛向小景，让他套在身上，最终才合力将其拉到船甲板上。

小景告诉记者，他来武汉打工半年，昨日是第一次在长江里游泳。获救后，目前身体无碍。

海事人员提醒，汉阳门长江水域有回水区，希望市民不要轻易到长江游泳，确保自身安全。





