查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 点采 ·图文：市民反映街头常见无牌车 ·四化同步增活力 江城绿谷谱新篇 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：市民反映街头常见无牌车 · 四化同步增活力 江城绿谷谱新篇 5 点采 2016.8.30 星期二 黄陂武湖—— 四化同步增活力 江城绿谷谱新篇 楚天都市报讯 武湖，浩荡长江穿过武汉三镇在此回眸一笑，又被称为“江城绿谷”。

2013年，武湖被湖北省委、省政府确定为全省“四化同步”示范试点。从此，6.2万武湖人在74.51平方公里的热土上，着力推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”同步发展，实现了经济社会的科学发展、跨越发展。



定位让武湖特色独具



规划是城市建设和发展的龙头。武湖位于长江之滨、黄陂最南端，交通枢纽优势明显，周边既有天河机场、阳逻深水港、天兴洲大桥、汉英高速、汉口北大道，也有临江亲水的自然优势。中部首家台创园——黄陂台创园、商务部重点支持的汉口北商贸物流枢纽区等品牌优势更是明显。

武湖科学谋划引领转型，确立了以新型城镇化为引领、新型工业化为主导、农业现代化为基础、信息化为支撑、休闲旅游业为纽带的发展路径，制定了将武湖打造成以现代都市农业为主导的创新引擎、产业沃土、宜居新城、生态乐园的发展目标。

目前，五通口新城、沙口特色镇、张湾美丽乡村“一城一镇一村”布局勾勒出城乡一体融合发展的雏形。

沿路建花街、绿道，沿堤打造绿化网络，沿滨江、滨湖滩地打造防护林带，依托景点打造观赏林，全街绿化覆盖率达到55%以上，“江城绿谷、生态武湖”特色彰显。



创新让武湖生机勃发



四化同步不能等不能靠，大胆实践勇于创新才能焕发出新的生机。

走进武湖，映入眼帘的是宽阔洁净的街道、新颖别致的建筑、车水马龙的集市、鳞次栉比的厂房……这正是武湖街实施一系列创新政策带来的新面貌。

武湖充分发挥街道办事处、农场、台创园三块牌子的政策优势，抢抓机遇，创新机制体制。组建城投公司，引领社会资本参与城镇综合开发建设；探索“增减挂钩”模式，吸引上海致盛、武汉中正等民营企业投资10亿元建设沙口佳苑、胜海家园等还建小区；采取BT、BOT、PPP模式引进业主投资基础设施、市政设施建设；积极将土地资源作为重要资本经营，冰晶天兴城、百隆东方城等一批房地产项目扎堆武湖，改造老城，拓展新城。

主动服务江汉大学文理学院建设，着力打造“创新智慧之城”；积极推进社会管理网格化，公安视频监控系统、城管监控系统联网使用，社区监控系统、企业监控系统广泛应用，“平安武湖”建设让工作生活在武湖的人们倍感幸福。



产业让武湖动力强劲



“四化同步”发展，产业支撑是核心。

武湖借“工业倍增”之力，大力发展新型工业；借“汉口北”之力，大力发展商贸物流业；借“台创园”之力，大力发展现代都市农业；借“互联网+”之力，大力推进信息化发展。

武湖已成为展示武汉发展现代都市农业的一张名片。湖北现代农业展示中心、武汉农科院、武汉林业集团花卉产业园、国家4A景区农耕年华风情园、武汉国英种业公司等一大批高科技农业项目在武湖健康发展，武湖现代都市农业综合示范园全速推进，带来的是示范引领、提档升级。

双双荣获“中国驰名商标”的仟吉、汉口精武以及新辰、九州乳业、葆春等46家食品项目聚集武湖，带来的是舌尖美味、满城清香。

五洲国际建材城、中国家俱CBD、国泰农机等商贸物流项目健康发展，带来的是商贾云集、物流繁盛；武新电气、华中企业城、恒泰电线电缆等一大批高附加值工业企业发展势头强劲。



信息让武湖华丽转身



在武湖，农业生产同样少不了信息技术的应用。30万平方米的大棚农业实现了滴水灌溉和温控调节；信息与产业融合发展。仟吉、新辰、南极峰等实现经营方式华丽转身，线上线下同步销售；精武联手淘宝天猫京东到家等电商平台配送生鲜。信息时代与传统农业实现完美对接。

千帆竞发击中流，跨越发展正当时！去年，武湖实现全口径财政收入15.2亿元，实现农工人均纯收入22863元。自2013年以来，累计筹集资金100多亿元用于“四化同步”建设，在武湖市街乡镇“三农”综合考评中年年勇夺第一。

未来几年，武汉四环、青山长江大桥、地铁21号线等一批重大工程陆续建成，武汉“1+6”城市发展新格局也将形成，武汉新城区“工业双培增”计划同时推进，武湖发展将迎来新的机遇。正在崛起的武湖，将以更豪迈的气魄，更坚实的步伐，向“武汉示范、湖北样板、全国知名”的“滨江生态城、荆楚第一街”的目标豪迈奋进！





