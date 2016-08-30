查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 点采 ·图文：市民反映街头常见无牌车 ·四化同步增活力 江城绿谷谱新篇 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：市民反映街头常见无牌车 · 四化同步增活力 江城绿谷谱新篇 5 点采 2016.8.30 星期二 图文：市民反映街头常见无牌车 记者随警缉查发现大都是新车 多为临牌超期或没按规定粘贴 楚天都市报讯 图为：8月24日上午10时许，记者在江汉区唐家墩路拍到的无牌车楚天都市报：



□楚天都市报记者徐剑桥通讯员钱小军董冠男摄影：楚天都市报记者王永胜

近段时间，在街头经常看到一些没挂牌照的小车，有的随意变道加塞，有的乱鸣喇叭，影响交通秩序。有的车一看就是新车，却看不到临时牌照。有几次，无牌车都差点与我的车撞上。

这是不是有些司机故意不挂车牌，来逃避电子眼等处罚呢？希望记者能调查一下。

汉口市民程先生



◆市民反映◆

街头经常可见无牌车



程先生是一名快车司机，家住汉口三眼桥。他反映在跑车过程中，常见一些无牌车在马路上“裸奔”，有的随意加塞，有的还逆行，甚至超速行驶。不久前，他开车经过汉口前进四路，一辆无牌宝马随意停在路边造成拥堵。他走近发现，宝马上没有临牌，“这些人可能就是有意不挂牌来逃避处罚。”

8月24日上午10时许，楚天都市报记者来到江汉区唐家墩路，短短5分钟内，拍到5辆无牌车，其中两辆在车流中挤着往前冲，还差点擦到一起。随后，记者驱车前往新华路，途中不时有无牌车开过，后挡风玻璃上也看不到任何临牌标识。

24日下午，记者来到汉口沿江大道二桥转盘下，20多分钟内便有10辆无牌车驶过。当晚，记者驱车从武昌东湖路开往洪山区珞狮路，途中也看到了无牌车。



◆交警缉查◆

临牌随意放置比较普遍



8月26日早上7时30分，记者随江岸区交通大队民警来到汉口建设大道黄浦大街路口。

7时40分许，一辆无牌白色奔驰从建设大道转上黄浦大街，民警当即将其拦下。民警发现，一张临时号牌搁在该车驾驶位面板上，并未粘贴在前挡风玻璃上；另一张临时号牌搁在后座靠窗处，因后挡风玻璃贴膜颜色太深，根本看不见临牌号码。因该车未按规定粘贴有效临时号牌，民警根据规定对驾驶员处以警告处罚。

随后半小时，民警又先后拦下4辆无牌小车，都是新车，前后均未粘贴悬挂临牌，有的车主干脆将两张临牌随意丢在车上。“临时号牌按规定要分别粘贴在前后挡风玻璃左下角，保证醒目，这样在发生道路交通事故或犯罪时，方便警方有据可查。”民警介绍。

8月29日早上7时许，正值周一早高峰，记者随江汉区交通大队民警来到汉口唐家墩路马场路口。不一会儿，一辆未挂车牌的白色面包车被民警拦停。民警检查发现，该车临牌于8月7日已到期。随后，又一辆小车被拦下，司机递过来的临牌8月25日已经到期，民警对其警告后，司机答应马上去办牌照。



◆警方说法◆

故意不挂牌的明显减少



“临时号牌超期就成了无效号牌，驾驶员不要抱着侥幸心理上路。”武汉市车管所相关人士介绍，按照法律规定，新车没有办理注册登记前，必须申请临时号牌，并按规定悬挂才能上路。一张临时号牌的有效期是15天，最多可申请3次。目前，新车注册登记很方便，只要完成了购置税、保险办理等程序，车牌一两天就可办下来。

采访中，一线民警介绍，市民在路面上看到的一些无牌车，有的是新车，有的是还没办新牌照的二手车，也有极少数是故意不悬挂车牌意图逃避处罚的车辆。按规定，不按规定悬挂号牌的一律扣12分、罚款200元。

武汉市公安交管局有关负责人介绍，这两年武汉市严管效果明显，路面上查缉到的故意不挂牌照的车辆比前几年少多了，无牌车主要是一些还没正式办牌的新车。





