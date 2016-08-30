查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·广告 ·江城医院与高校频频“结亲家” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 江城医院与高校频频“结亲家” 3 关注 2016.8.30 星期二 江城医院与高校频频“结亲家” 合作有利于培养高素质医疗人才 最终让患者受益 楚天都市报讯 □楚天都市报记者郑晶晶通讯员谢沛霖喻锎黄征宇



上周六，武汉市第一医院正式挂牌成为华中科技大学同济医学院附属武汉中西医结合医院、第四临床学院。

这是近两个月来，江城医院与高校之间的第四桩“亲事”了。近年来，江城多家医院纷纷成为高校附属医院，今年以来更是掀起了一轮高潮。那么，医院为何要跟高校“结亲家”？患者能够从中得到什么好处呢？



两个月四家医校“联姻”



8月27日，“华中科技大学同济医学院附属武汉中西医结合医院”暨“华中科技大学同济医学院第四临床学院”挂牌仪式在武汉市第一医院举行，正式宣告这家明年将迎来90岁生日的老牌公立医院，从此要增加“教学医院”这样一个角色。

据透露，这一桩“恋情”，是武汉市第一医院主动向同济医学院抛出了绣球，对方旋即也报以诚意，经过一系列具体事项的磋商，喜事最终就敲定了。

“这揭开了医院发展历史上的新篇章。”对于“婚后”的日子，该院院长张红星壮志满满：“医院将以此为契机，在深化临床、教学、科研工作和构建现代化医院管理模式上与华中科技大学同济医学院开展更为广泛、紧密的合作。”

除了武汉市第一医院，两个月时间里，江城医院与高校还举办过三场“婚事”——

7月8日，武汉大学与武汉亚洲心脏病医院签署共建协议，武汉亚洲心脏病医院正式成为武汉大学附属医院；

7月29日，武汉大学与武汉市第三医院签订共建协议，将正式挂牌武汉大学附属医院、武汉大学同仁临床学院；

8月28日，武汉市儿童医院正式挂牌，成为华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院。



医校“结亲家”由来已久



其实，医院与高校“结亲家”的历史由来已久。早在十几年前，武汉同济医院与协和医院就成为了华中科技大学同济医学院附属医院，而湖北省人民医院、中南医院则成为了武汉大学附属医院。

在那之后，与高校“联姻”的医院越来越多，并且开始从省部属医院蔓延至市属医院甚至民营医院。据不完全统计，目前武汉市已经有约20家医院分别成为华中科技大学、武汉大学、湖北中医药大学、江汉大学、武汉科技大学等高校的附属医院，其中9成以上为三级公立医院。

那么，医院为何要跟高校“结亲家”呢？“从2010年挂牌成为华科大同济医学院附属武汉中心医院至今，我院已有国家自然科学基金百余项，而在2010年之前这个数字近乎是零。”武汉市中心医院党委书记孙昌林分析说，过去市属医院主要精力放在医疗上，在教学和科研上是短板，而医院挂牌成为高校附属医院，对其整体提升大有裨益，“标志着医院从规模发展走向内涵发展。”

而对于高校的医学院来说，现在医学院承担了大量的教学科研任务，需要有培养基地，而医院里恰好有大量的临床工作，将有助于医学院学生积累临床经验。

华中科技大学副校长、同济医学院党委书记、院长陈建国表示，开展共建高水平的附属医院，实现实质融合、优势互补，合作双赢，将为医院发展创造良好条件、提供支持和帮助，也可助力华中科技大学国际“一流大学”、“一流学科”建设。同时，可打造更多的医疗卫生领域“国家队”，使中部地区的人民群众享受到更好的、更普惠的医疗卫生健康服务，也使医疗卫生人才培养有更系统和完善的教学实习基地。



最终受益的将是患者



“医院与高校的联姻，也是顺应医改的大势。”武汉市第一医院副院长夏平昨日表示，国家倡导分级诊疗，未来小病都沉到基层医院去，到三级医院治疗的多是疑难重症，这就逼着三级医院快速提高核心医疗技术水平，面对疑难病例时更有“底气”。“医院与高校的联姻，其实最终是患者受益的。”夏平表示，医院修炼好内功，便可更好地帮老百姓解决问题。比如，市民在一所医院遇到什么疑难问题，过去要通过转诊到同济、协和等大医院去治疗，如今成为“一家人”了，则可借助高校的医疗平台，直接请顶级专家来医院会诊。

武汉市卫生计生委主任陈红辉指出，武汉打造国家医疗卫生服务中心取得了阶段性成效，以高校医学院和各附属医院为代表的医疗、教学、科研机构发挥了至关重要的作用，使武汉医疗资源、行业地位、服务及辐射能力在中部地区乃至全国的优势日益凸显。希望通过医院和高校合作，培养更多高素质医疗人才，更好地服务全市卫生计生事业。





