查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·医院乱收费可拨打“12320”举报 ·江城派出所将设置自助领证设备 ·图文：伊拉克留学生给民警一个大拥抱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 医院乱收费可拨打“12320” · 江城派出所将设置自助领证设备 · 图文：伊拉克留学生给民警一个大 2 要闻 2016.8.30 星期二 装有录取通知书、1.2万美元等贵重物品的背包失而复得 图文：伊拉克留学生给民警一个大拥抱 楚天都市报讯 图为：伊拉克留学生（中）取回遗落的背包

图为：画圈处为李女士丢失的女包



楚天都市报讯（记者向清顺实习生王小叶通讯员张祖华）8月26日，一名来自伊拉克巴格达的留学生初来江城，在武汉火车站地铁站不慎遗落背包，被地铁安检工作人员捡到并及时归还。“没想到一桩小事让外国留学生对咱们武汉留下非常好的第一印象。”昨日，武汉火车站地铁4号线安检员马星星对楚天都市报记者表示，26日上午11时50分许，她正和同事在地铁站安检机旁正常执勤，当时，过安检的乘客较多，且不少都携带的是大件行李，一拨人过了安检以后，她发现一个黑色的背包被卡在安检机一侧，没乘客领取。“肯定是乘客遗失了。”马星星判断失主肯定会很快返回，随即将行李放在一侧，等待失主。谁知，等了近20分钟，不见失主返回，她将失物交到武汉火车站警务室。

在多人的见证下，武汉火车站警务室民警胡四平打开背包发现，里面有1.2万美元现金、电脑等物，同时，还有一张华中科技大学的录取通知书。胡四平赶紧调取视频确认：当日上午，确有两名外国友人过地铁安检，该背包系其中一人丢失。

胡四平对照通知书上的电话，辗转联系上华中科技大学留学生办公室。经该办老师转达，当天下午，这名来自伊拉克巴格达的留学生从胡四平手上领走了遗失的背包。胡四平昨日回忆，由于这名留学生不会说中文，当时，只能用简单的英语与他交流，清点财物无误后离开。离开前，这名留学生给他来了一个大大的拥抱，说了声“Thankyou！”

据民警介绍，当时，他们并未登记这名留学生的名字，这名留学生尚未在武汉开通手机号，无法向记者提供这名留学生的联系方式。

昨晚10时许，楚天都市报记者在华中科技大学留学生公寓,辗转找到这名伊拉克留学生，尹杰是他的中文名。8月25日，尹杰从巴达格出发飞抵广州白云机场，26日坐高铁到达武汉。他是第一次来武汉，当天有一个朋友到武汉火车站接他，在乘坐地铁时，两人一起推着行李过安检，因东西比较多，一时疏忽将背包遗失。

尹杰是华科大同济医学院大一新生，目前已顺利完成报到手续。他对记者说，武汉给他的第一印象非常好，这是一座绿色的城市，初到武汉就得到这么多人的帮助，这是一座友善的城市，武汉很好，很美。



警方提醒

乘客过安检后注意清点物品



民警表示，到了入学季，随着返校和入学的新生逐渐增加，地铁站内丢包的现象骤增。仅以武汉站为例，上周，该站共发生7起丢包事件。民警提醒，乘客携带大件行李过安检时，不要玩手机，过了安检，清点完行李物品后再乘车进站。



外地女子将名牌包遗落地铁站

内有1.7万元现金等财物安检员和民警完璧归赵



楚天都市报讯（记者向清顺实习生王小叶通讯员张祖华）前日，同样在武汉火车站地铁站，河南来汉探亲女子李女士，因只顾着跟孩子讲话，不慎将包包遗落在地铁站安检机上，当民警联系上李女士时，她才发现自己丢了包。“有人丢了包包！”28日13时50分许，一名乘客提醒正在武汉火车站东安检口执勤的工作人员。工作人员检查发现，一个淡黄色的“古弛”牌女包遗落在安检机传送带上，执勤人员随即将女包交给火车站警务室。

武汉火车站警务室民警陈飞当即打开执法记录仪，在多人的见证下，清点包内财物，并从中查找失主的线索。陈飞打开女包发现，包内有两沓厚厚的百元大钞，经清点，共有17000元，还有手机、眼镜、手表等财物。

通过手机通话记录，陈飞拨通了失主一直在频繁联系的“小姐姐”的电话。“您的亲戚是不是有东西丢了？”陈飞致电对方时，失主李女士正好和“小姐姐”在一起。这时，李女士才发现包包丢了。很快，李女士一行人返回武汉火车站，取回失而复得的背包。

昨日，楚天都市报记者联系上李女士时，她们已回到广东佛山。李女士介绍，她们来武汉探亲，当天欲返回广东，由于随身携带的行李过多，过安检时又只顾着跟女儿说话，不想将包包遗落了。

李女士称，连女包在内，总共有价值4万多元的财物。“当时我行程匆忙，没来得及好好说声感谢，你们报纸一定要好好表扬一下他们！”





