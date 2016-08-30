查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·医院乱收费可拨打“12320”举报 ·江城派出所将设置自助领证设备 ·图文：伊拉克留学生给民警一个大拥抱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 医院乱收费可拨打“12320” · 江城派出所将设置自助领证设备 · 图文：伊拉克留学生给民警一个大 2 要闻 2016.8.30 星期二 江城派出所将设置自助领证设备 在流动人口密集小区推广出租屋二维码 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员杨槐柳）昨日，武汉市公安局全新出台派出所基础工作指导意见，提升全市237个派出所为居民服务的水准。

根据该意见，武汉警方将为派出所研制一批简易实用、轻型便携的智能化装备，将在各派出所规范建设服务区，统一设置自助领证机、自助查询机等设备，方便居民群众办事。在流动人口密集、出租房屋较多的居民小区，推广使用出租房屋二维码——为每间出租房屋设置二维码，租户办理登记时，扫一扫二维码和租户身份证件，就能自动录入系统。警方将全面建设网上派出所、网上警务室，尽可能推行网上受理、网上审批、网上支付、快递发证，努力让“数据跑网路、群众少跑腿”。

武汉警方还将在互联网开通在线评警系统，逐步实现现场评警，把评判权更加直接地交给广大居民群众。





