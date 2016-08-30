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·江城派出所将设置自助领证设备
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医院乱收费可拨打“12320”
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江城派出所将设置自助领证设备
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图文：伊拉克留学生给民警一个大
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要闻
2016.8.30 星期二
江城派出所将设置自助领证设备
在流动人口密集小区推广出租屋二维码
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员杨槐柳）昨日，武汉市公安局全新出台派出所基础工作指导意见，提升全市237个派出所为居民服务的水准。
根据该意见，武汉警方将为派出所研制一批简易实用、轻型便携的智能化装备，将在各派出所规范建设服务区，统一设置自助领证机、自助查询机等设备，方便居民群众办事。在流动人口密集、出租房屋较多的居民小区，推广使用出租房屋二维码——为每间出租房屋设置二维码，租户办理登记时，扫一扫二维码和租户身份证件，就能自动录入系统。警方将全面建设网上派出所、网上警务室，尽可能推行网上受理、网上审批、网上支付、快递发证，努力让“数据跑网路、群众少跑腿”。
武汉警方还将在互联网开通在线评警系统，逐步实现现场评警，把评判权更加直接地交给广大居民群众。