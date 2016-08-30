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□楚天都市报记者乐毅实习生张文卓王媛摄影：楚天都市报记者王永胜



“清仓大甩卖，全场五折，一律五折……”这样的广告词，加上字正腔圆的普通话配音，你可能在街头听过不少。而在网络发达的今天，有声小说、网游解说等，也成为众多网友的新选择。

你知道吗，对这些“声音”的需求，如今已经形成一个庞大的市场和一条完整的产业链。连日来，楚天都市报记者多方采访，为你揭开这个“冷门”行当背后一些鲜为人知的秘密。



网上订制叫卖声 百字得花十元钱



本月27日中午，武汉东湖风景区东湖景园小区旁一家10元店的喇叭中，循环播放着这样的叫卖声：“全场10元！样样10元！闲时备到急时用，急时有用才不被动……”

店老板告诉楚天都市报记者，这是他在网上免费下载的，“像这种叫卖录音，网上有很多，10元店通用。有男声版也有女声版，有普通话版也有方言版。”

“免费午餐”固然省钱，但如果你想更有特色，也可以网上定制。

离这家10元店不远的一家药店，也在播放语音促销广告。该店负责人说，这是她花钱定制的，“有网店专门做这种生意，收费标准是100字10元。”

她介绍了交易流程：她把要配音的广告词发给网店，再试听店方提供的配音员样音，从众多小样中挑出一个满意的声音下单；之后，店方让这个声音对应的配音员配音，将录制的成品发给她。“我们的广告词只有84个字，但还是按100字收费。”她说。

记者了解到，为此类促销广告配音的，不少是在校大学生。中南财经政法大学学生熊月和章慧慧，就是其中成员。她们是室友，在淘宝合开了一家名为“木钥町”的小店，主营广告配音、视频制作、照片后期等服务。其中熊月负责接洽生意，章慧慧负责配音。

章慧慧是校广播台播音员。她介绍，为广告配音与播报新闻有很大的区别，前者要求声音更有亲和力。她曾录制过一则眼镜店广告，当念到眼镜的质量和价格时，特意放松下颚，稍稍上提上颚，加大口腔共鸣以加强音量，让听众更容易注意到广告的重点。这段广告词虽然只有两三百字，她却配了十多次，花费了两个多小时，最后才挑出自己感觉最满意的一条录音发给客户。



网游配音很火热 有声小说行情俏



相比较为廉价的街头叫卖广告，近年来，有声小说和网游解说行情走俏，收费也高得多。

华中科技大学电气学院大四学生徐宇隆，靠着上天赋予的磁性嗓音和自己的努力，在江城配音界小有名气。前日，楚天都市报记者见到他时，他正在录音棚为一款坦克对战网游进行解说配音。只见他戴着耳机站在麦克风前，手拿台词本，不时瞥一眼面前的电脑屏幕上闪动的一帧帧游戏画面，表情夸张，语调激昂，“伪装网加炮队镜再来一堆草，瘫在草丛里……这里老炮儿有话说：杀人不过头点地啊，少年！你怎么能这样戏耍一个火炮呢？！下次！再有下次……嘿嘿，记得继续投稿给我！”

走出录音棚，徐宇隆立刻回复正常大男孩的状态。他告诉记者，他的网游配音的活，大多是通过配音公司接的，“他们把资料传给我，我按时把成品交给他们。双方不见面，平时主要通过网络联系。”

徐宇隆介绍，为网游配音要求比较高，不仅配音的内容要与画面严丝合缝，而且语气语调要接地气，能充分调动玩家的热情，因此“播音腔”肯定行不通。而与高要求相应的是高回报，“一般每分钟50元起步。”

网游配音十分火热，有声小说也不遑多让。汉口学院播音主持专业大三学生高姝，最近在为小说《黑白记忆·上海1980年代》配音。她说，每次录音前，她会准备一大杯温开水，拉上窗帘、关上灯，先让自己在黑暗封闭的环境里沉静下来，“这样我才能全神贯注地投入到角色之中，脑海里自然浮现出作品描绘的一幅幅画面。”

每次配音，高姝常常要一人分饰多个角色。“我曾经为一部小说的17个角色配音。”她说，为了不让这些角色混淆一团，她为每个角色都设定了一个音色，并把每个音色的特点列在纸上，每录制一段对话就重新酝酿一下情绪，保证角色切换时贴切自然。

高姝告诉记者，她也是通过网络接单。每次收到合适的订单后，她会拟定一份合同，签上名字并附带身份证复印件快递给客户。收费方式有两种，有的按章节计价，有的按配音时长计价，“刚开始，一个章节40元；现在每小时60元。”



门类众多品种全配音公司赚大钱



除了上述配音“个体户”，江城配音市场还有专门的配音公司。

昨日，楚天都市报记者来到汉口六渡桥的一家配音公司。它位于一栋商住楼内，门口没有铭牌，所有业务都通过网络完成。“配音公司不需要门面，也没有多少全职员工。”该公司负责人介绍，这样做一来可以节约成本，二来员工也较为自由。

那么公司是如何运作的呢？该负责人说，公司设有业务部，从网络和影视公司、游戏公司承接各类配音业务。业务分为高、中、低三档，高档业务包括影视剧配音、电视电影广告配音、企业宣传片配音等；中档业务包括游戏、视频、有声小说、有声漫画配音等；低端业务主要是促销广告配音等。他们有一套“声音档案”，收集了各类兼职配音人员的声音样品和联系方式，客户选中某个声音样品后，公司再联系这些配音人员，派活、收货、转账等都在网上进行，“很多时候，我们就像经纪人。”

配音公司资源丰富，收费也比配音“个体户”们高出不少。以有声小说为例，一部20万字、有24个角色的现代悬疑小说，如果是单人录制，每百字收费50元左右，总价约10万元；如果需要多人录制，收费更高。

对高收费对应的，是更加细致的服务。例如，公司负责人会先通读小说，再选出语言节奏和对话密度合适的配音员配音；如果客户对配音员的声线、年龄、阅历有特殊要求，公司也会尽量满足。录音完成后，公司还会进行后期加工等。

配音员资历不同，配音的类型不同，价格往往天差地别。徐宇隆透露，国内某著名广告配音员，在给一些知名企业广告配音时，30秒收费高达20万元。“从他的声音中，你好像能听到历史、听到品位。普通配音员很难给人这样的感觉，不服不行。”徐宇隆说。





