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要闻
2016.8.30 星期二
省卫计委启动十大重点问题专项整治行动
医院乱收费可拨“12320”举报
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员周文照）昨日，省卫生计生委召开重点问题专项整治行动部署视频会议，从本月起，在全系统开展卫生计生十大重点问题专项整治行动，进一步整顿和规范卫生计生服务行为。
这次的专项整治重点任务涵盖深化医改、公共卫生、医疗服务、计划生育等10个方面。一是着力整治过度医疗，控制医疗费用不合理增长。二是着力整治乱收费，打击超标准、超范围、巧立名目收费。三是着力整治药品价格虚高，切实减轻人民群众看病就医负担。四是着力整治就医格局不合理，推进分级诊疗制度建设。五是着力整治计生基层基础不实，促进服务管理转型。六是着力整治计划生育特殊家庭扶助政策不落实，让计生特殊家庭切实感受党和国家的关怀。七是着力整治基层医疗卫生服务能力不足，提升规范化管理水平。八是着力整治医疗机构违法违规执业，整顿和规范医疗服务市场秩序。九是着力整治预防接种管理不规范，提高服务质量和水平。十是着力整治基础血防薄弱环节，有效控制血吸虫传染源。整改活动力争在2017年底取得实效。
专项整治期间，全省各级各类医疗机构将向社会公开承诺：加强行业自律，努力提高医疗卫生服务质量，优化服务流程，依法依规执业，确保医疗行为合法、安全、有效，营造公平有序、守法经营的医疗环境，切实保障人民群众的健康权益。
专项整治期间，广大群众可拨打“12320”医疗卫生服务热线，对医疗服务、医疗质量、非法行医等进行投诉举报，各级卫生计生行政部门将于7日内予以回复（需立案调查处理的除外）。