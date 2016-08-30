查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·广告 ·医院乱收费可拨“12320”举报 ·图文：镜头下的创业路 ·武汉“声音”市场已形成产业链 ·培养人才造福患者 江城医院与高校频频联姻 ·首批6年免检车后天到期 车主莫忘上线检验 ·习近平视察战略支援部队机关 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 影像 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 点采 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 广告 · 医院乱收费可拨“12320”举 · 图文：镜头下的创业路 · 武汉“声音”市场已形成产业链 · 培养人才造福患者 江城医院与高 · 首批6年免检车后天到期 车主莫 · 习近平视察战略支援部队机关 1 要闻 2016.8.30 星期二 省卫计委启动十大重点问题专项整治行动 医院乱收费可拨“12320”举报 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛通讯员周文照）昨日，省卫生计生委召开重点问题专项整治行动部署视频会议，从本月起，在全系统开展卫生计生十大重点问题专项整治行动，进一步整顿和规范卫生计生服务行为。

这次的专项整治重点任务涵盖深化医改、公共卫生、医疗服务、计划生育等10个方面。一是着力整治过度医疗，控制医疗费用不合理增长。二是着力整治乱收费，打击超标准、超范围、巧立名目收费。三是着力整治药品价格虚高，切实减轻人民群众看病就医负担。四是着力整治就医格局不合理，推进分级诊疗制度建设。五是着力整治计生基层基础不实，促进服务管理转型。六是着力整治计划生育特殊家庭扶助政策不落实，让计生特殊家庭切实感受党和国家的关怀。七是着力整治基层医疗卫生服务能力不足，提升规范化管理水平。八是着力整治医疗机构违法违规执业，整顿和规范医疗服务市场秩序。九是着力整治预防接种管理不规范，提高服务质量和水平。十是着力整治基础血防薄弱环节，有效控制血吸虫传染源。整改活动力争在2017年底取得实效。

专项整治期间，全省各级各类医疗机构将向社会公开承诺：加强行业自律，努力提高医疗卫生服务质量，优化服务流程，依法依规执业，确保医疗行为合法、安全、有效，营造公平有序、守法经营的医疗环境，切实保障人民群众的健康权益。

专项整治期间，广大群众可拨打“12320”医疗卫生服务热线，对医疗服务、医疗质量、非法行医等进行投诉举报，各级卫生计生行政部门将于7日内予以回复（需立案调查处理的除外）。





