查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 国内 ·广告 ·建设强大的现代化战略支援部队 ·中央办公厅印发意见防止干部“带病提拔” ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 广告 · 建设强大的现代化战略支援部队 · 中央办公厅印发意见防止干部“带 · 广告 24 国内 2016.8.30 星期二 习近平在视察战略支援部队机关时强调 建设强大的现代化战略支援部队 楚天都市报讯 据新华社电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平29日上午视察战略支援部队机关，代表党中央和中央军委，对战略支援部队第一次党代表大会的召开表示热烈的祝贺，向战略支援部队全体指战员致以诚挚的问候。他强调，要以党在新形势下的强军目标为引领，贯彻新形势下军事战略方针，坚持政治建军、改革强军、依法治军，把握部队建设特点和规律，担负历史重任，瞄准世界一流，勇于创新超越，努力建设一支强大的现代化战略支援部队。

战略支援部队是去年底按照党中央和中央军委关于深化国防和军队改革的决策部署成立的，习近平亲自向战略支援部队授予军旗并致训词。习近平指出，战略支援部队是维护国家安全的新型作战力量，是我军联合作战体系的重要支撑。战略支援部队要以时不我待的精神，勇敢担负起历史重任。

习近平强调，要加快战略支援部队创新发展。要扎实打牢战略支援部队建设的思想政治基础。做好立根固本、铸魂育人工作，教育引导广大官兵把我军政治灵魂融入血脉，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，牢牢坚持党对军队的绝对领导，坚定不移听党的话、跟党走。要坚持用光荣传统教育官兵、用崇高精神塑造官兵、用神圣事业感召官兵，大力培养“四有”新一代革命军人。要严肃党内政治生活，贯彻民主集中制，大兴学习之风。要加强纪律建设，培育新风正气，把内部风气搞得很纯正，把政治生态搞得很纯洁，凝聚推进部队建设的强大正能量。





