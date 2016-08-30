查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 国际 ·免费培训40名小儿推拿师 ·图文：意大利地震牵出豆腐渣工程 ·图文：美国一架客机引擎空中爆炸 ·太阳能充电式LED马灯 ·严防黑手党干扰震后重建 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 免费培训40名小儿推拿师 · 图文：意大利地震牵出豆腐渣工程 · 图文：美国一架客机引擎空中爆炸 · 太阳能充电式LED马灯 · 严防黑手党干扰震后重建 23 国际 2016.8.30 星期二 意大利检察官警告： 严防黑手党干扰震后重建 楚天都市报讯 据新华社电意大利反黑手党检察官28日警告说，相关管理部门必须对黑手党严加防范，防止他们“搅和”震后重建工作。

意大利全国反黑手党检察部门负责人佛朗哥·罗贝蒂当天接受意大利《共和国报》采访时发出这一警告。他说，黑手党扰乱震后重建工作早有先例。1980年，意大利南部那不勒斯市附近发生7.2级地震，造成将近2500人丧生。震后，黑手党插手重建工程，从中牟利。

罗贝蒂表示，那场地震伤亡如此惨重，也与黑手党在当地控制建造的“豆腐渣工程”相关。而“8·24”地震后，相关部门必须采取行动，防止黑手党故伎重演。

他说：“存在这种风险，我们没有必要隐瞒。对这些有组织犯罪集团来说，震后重建工作就是一块美味的肥肉。”





