免费培训40名小儿推拿师图文：意大利地震牵出豆腐渣工程图文：美国一架客机引擎空中爆炸太阳能充电式LED马灯严防黑手党干扰震后重建
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 第23版 国际
·免费培训40名小儿推拿师
·图文：意大利地震牵出豆腐渣工程
·图文：美国一架客机引擎空中爆炸
·太阳能充电式LED马灯
·严防黑手党干扰震后重建
楚天都市报电子版
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23 国际 2016.8.30 星期二
意大利检察官警告：
严防黑手党干扰震后重建
    楚天都市报讯 据新华社电意大利反黑手党检察官28日警告说，相关管理部门必须对黑手党严加防范，防止他们“搅和”震后重建工作。
    意大利全国反黑手党检察部门负责人佛朗哥·罗贝蒂当天接受意大利《共和国报》采访时发出这一警告。他说，黑手党扰乱震后重建工作早有先例。1980年，意大利南部那不勒斯市附近发生7.2级地震，造成将近2500人丧生。震后，黑手党插手重建工程，从中牟利。
    罗贝蒂表示，那场地震伤亡如此惨重，也与黑手党在当地控制建造的“豆腐渣工程”相关。而“8·24”地震后，相关部门必须采取行动，防止黑手党故伎重演。
    他说：“存在这种风险，我们没有必要隐瞒。对这些有组织犯罪集团来说，震后重建工作就是一块美味的肥肉。”


   