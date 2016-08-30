查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 国际 ·免费培训40名小儿推拿师 ·图文：意大利地震牵出豆腐渣工程 ·图文：美国一架客机引擎空中爆炸 ·太阳能充电式LED马灯 ·严防黑手党干扰震后重建 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 免费培训40名小儿推拿师 · 图文：意大利地震牵出豆腐渣工程 · 图文：美国一架客机引擎空中爆炸 · 太阳能充电式LED马灯 · 严防黑手党干扰震后重建 23 国际 2016.8.30 星期二 太阳能充电式LED马灯 欢迎62岁以上武汉市民来电领取啦！ 楚天都市报讯 为更好的关爱老人生活，武汉孝诚特引进太阳能充电式LED马灯公益发放。1.太阳能充电，只要有光源的地方就可以充电，充一次电可以使用较长的时间，节能环保。2.可作为台灯，手电，挂灯。3.强光手电合体，聚光远射。4.拉伸即亮，特别方便。5.外形复古，精致美观。

申领条件：武汉市62周岁以上的离退休干部、老教师、老文卫科技工作者前来领取，本人带退休证前来领取（夫妻优先）。在武汉公益发放1000台。（来本单位领取过其他物资者不能领取）

申领电话：

汉口：027-85556636武昌：027-87716992青山（徐东）：027-88716887汉阳：027-84886630





