查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 国际 ·免费培训40名小儿推拿师 ·图文：意大利地震牵出豆腐渣工程 ·图文：美国一架客机引擎空中爆炸 ·太阳能充电式LED马灯 ·严防黑手党干扰震后重建 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 免费培训40名小儿推拿师 · 图文：意大利地震牵出豆腐渣工程 · 图文：美国一架客机引擎空中爆炸 · 太阳能充电式LED马灯 · 严防黑手党干扰震后重建 23 国际 2016.8.30 星期二 图文：美国一架客机引擎空中爆炸 楚天都市报讯 图为：引擎爆炸，零件在风中抖动

图为：乘客戴上了氧气面罩



据新华社电美国有线电视新闻网28日报道，美国西南航空公司一架载有104名乘客的波音737飞机飞行时一部引擎爆炸，飞机紧急迫降，所幸无人员伤亡。西南航空公司证实，3472航班27日从新奥尔良飞往奥兰多途中发生引擎故障。一名坐在飞机引擎附近的女乘客说，机舱外“发生大爆炸，产生了一些烟”，之后引擎“就没了”，“我看到（引擎）零部件在风中抖动”。飞机在下降过程中开始摇晃，客舱氧气面罩落下，一些乘客尖叫哭泣。机组成员宣布进入紧急状况，飞机改道飞往彭萨科拉。目睹引擎爆炸的女乘客还说，飞机趋于平稳后，一名飞行员来到客舱，告诉乘客，飞机已经“失去”两部引擎中的一部。





