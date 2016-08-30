查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 国际 ·免费培训40名小儿推拿师 ·图文：意大利地震牵出豆腐渣工程 ·图文：美国一架客机引擎空中爆炸 ·太阳能充电式LED马灯 ·严防黑手党干扰震后重建 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 免费培训40名小儿推拿师 · 图文：意大利地震牵出豆腐渣工程 · 图文：美国一架客机引擎空中爆炸 · 太阳能充电式LED马灯 · 严防黑手党干扰震后重建 23 国际 2016.8.30 星期二 图文：意大利地震牵出豆腐渣工程 司法部门对受灾城镇建设展开调查 楚天都市报讯 图为：救援人员在紧张搜救 新华社发



据新华社、中新社电意大利中部地区24日发生6.0级地震，意司法部门28日起就受灾城镇建设中是否存在欺诈和玩忽职守行为展开调查。

28日早晨，意大利民防局将地震造成的死亡人数从291人修正至290人。民防局负责人库尔乔表示，救援工作已逐渐从紧急救灾过渡到为灾民提供援助的阶段。

在列蒂省的阿马特里切，当地小学校舍在地震前进行过抗震加固修复，但仍在地震中受损严重。在阿库莫利，曾在震前经过加固处理的一座钟楼发生倒塌，住在钟楼旁的一家4口不幸遇难，负责调查这起事故的列蒂省检察官朱塞佩认为，此次地震造成如此严重的伤亡，不仅仅是“天灾”。

朱塞佩称，这次地震可能不止是一场不可避免的自然灾害。7年前在这个地区发生过地震，造成逾300人死亡，当时政府部门意识到建筑抗震的必要性。朱塞佩表示，那些在承包工程中偷工减料的房地产商将可能对地震带来的严重后果负责。“如果这些建筑依照日本的标准来建，它们一定不会倒塌。”朱塞佩说。在走访了一处倒塌的三层别墅后，他怀疑该房屋建造成本低廉，沙子的用量远远超过了水泥的用量。

调查人员对一系列建筑物进行调查，其中包括阿马特里切的一所小学，该校受损非常严重，所幸地震发生时校内空无一人因而未造成人员伤亡。

2012年，政府出资78.5万美元（约合人民币523.9万元）用于该校的抗震整修，然而学校未能承受住这次地震。

灾难发生后，意大利阿布鲁佐大学教授、地质学家安东尼奥莫雷蒂走访这所小学时却发现，该校建筑在抗震方面没有明显的改变。他说：“他们应该在柱子里铸上铁，在墙里布满钢丝网，然而我在废墟里没有看到这些。”

阿库莫利的一个钟楼在地震中倒塌，在钟楼旁居住的一家四口不幸殒命，其中包括一个8个月的婴儿和一名7岁的男孩。据悉，2009年意大利发生地震后，政府给予特殊拨款刚刚修复过这个钟楼，但为何它仍未能抗住这次地震呢？人们对此十分不解。

意大利民防部门曾斥资超10亿美金用于容易发生地震地区的建筑升级。朱塞佩说：“如果真有人偷工减料，我们必定对他们追责，他们要为自己的错误付出代价。”

据了解，意大利有四成人口，即2400万人居住在地震高风险区，因此，如何降低此风险对民众的伤害，一直是该国关注的课题。

专家指出，如果将所有的古老及历史文化建筑都按照现代新建筑的抗震标准翻新，那就无法完好保护及保留意大利无与伦比的古建筑艺术遗产。

意大利有不少旧建筑在整修时，并没有遵守抗震标准。初步调查显示，至少有239栋历史建筑物在这次地震中遭破坏，其中50栋毁坏严重或完全倒塌。

然而，如果真要全面提升所有建筑的抗震能力，却是一笔不小的开支。意大利基础设施及运输部长德尔里奥曾指出，要让该国每一栋建筑物都符合最新的防震标准，估计需要3600亿欧元。





