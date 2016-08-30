查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：陈建斌回归荧屏解读中年危机 ·图文：陈乔恩凌晨说单身没出嫁是因为太特别 ·图文：杨慧宋喆离婚案昨日开庭 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第13版 : 经济 第14版 : 财经 第15版 : 养身 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 家庭百事 第20版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第7版 : 广告 第8版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：陈建斌回归荧屏解读中年危 · 图文：陈乔恩凌晨说单身没出嫁是 · 图文：杨慧宋喆离婚案昨日开庭 20 文娱 2016.8.30 星期二 图文：杨慧宋喆离婚案昨日开庭 楚天都市报讯 昨日，杨慧起诉丈夫宋喆离婚案在北京朝阳法院南磨房法庭审理。杨慧现身到场，不过没见宋喆的身影。杨慧称“不爱就放手”。她表示，“我是婚姻中的失败者，但仍然相信爱情，跟宋喆婚姻失败，但希望不要影响家庭。”

杨慧、宋喆离婚案采取不公开开庭审理。 法晚





