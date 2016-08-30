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图文：杨慧宋喆离婚案昨日开庭
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文娱
2016.8.30 星期二
图文：杨慧宋喆离婚案昨日开庭
楚天都市报讯 昨日，杨慧起诉丈夫宋喆离婚案在北京朝阳法院南磨房法庭审理。杨慧现身到场，不过没见宋喆的身影。杨慧称“不爱就放手”。她表示，“我是婚姻中的失败者，但仍然相信爱情，跟宋喆婚姻失败，但希望不要影响家庭。”
杨慧、宋喆离婚案采取不公开开庭审理。 法晚